MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Conta gov.br

A plataforma de inscrição para o Concurso Nacional Unificado, conhecido como o "Enem dos concursos" , apresenta instabilidade nesta manhã de sexta-feira (19). As inscrições abriram às 10h, mas os candidatos que tentaram acessar o site cerca de 20 minutos depois já enfrentaram problemas.

Ao inserir a senha do gov.br na plataforma, o sistema leva alguns segundos para processar e retorna à tela inicial. O Ministério da Gestão e Inovação informou que está monitorando o erro, mas ainda não há previsão para normalização.

“Devido à grande demanda por inscrições no Concurso Nacional Unificado, a plataforma Govbr está com instabilidade. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acompanha de perto essa situação e está mobilizando todos os instrumentos tecnológicos e de pessoal existentes para minimizar as oscilações”, disse a pasta em nota.



As provas estão agendadas para o dia 5 de maio, em 220 cidades distribuídas por todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para vagas de nível superior.

Os interessados têm até 9 de fevereiro para se inscreverem através do site oficial do concurso.

Cronograma completo do "Enem dos Concursos":

19/01 a 26/01 — Período para solicitação de isenção de taxa

19/01 a 09/02 — Inscrições

29/02 — Divulgação dos dados finais de inscrições

29/04 — Divulgação dos cartões de confirmação

05/05 — Aplicação das provas

03/06 — Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30/07 — Divulgação final dos resultados

05/08 — Início da convocação para posse e cursos de formação

Usuários relatam dificuldade

Nas redes sociais, usuários postaram capturas de tela do site gov.br relatando dificuldade de acessar a página de inscrições. Confira:

Não consigo efetuar meu login na página de inscrição do #CNU

Acredito que seja pelo excesso de acessos mas isso era previsível

Alô turma @mincomunicacoes @gestaogovbr

Alguma informação para repassar aos concurseiros? #concursounificado #gestaoeinovacao pic.twitter.com/jDg04dfXKh — ⚽️T⚽️N Jr. (@otonjunior) January 19, 2024





gente o de vcs estao assim tbm nao sai dessa tela do concurso unificado nacional pic.twitter.com/L7mBGuuy3l — andrezito (@Andrelreyvittar) January 19, 2024





O primeiro teste do concurso nacional unificado é conseguir abrir o site.. pic.twitter.com/MCEP7yapK6 — argen 🫧 (@_argenn) January 19, 2024





Alguém com problemas para se inscrever no concurso nacional unificado? Aqui tá assim já faz um tempinho pic.twitter.com/i5Ghz0NmyC — Amanda Marques (@amandamaqes) January 19, 2024