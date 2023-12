Ricardo Stuckert Presidente Lula ao lado do ministro Fernando Haddad, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e presidente da Câmara, Arthur Lira





Nesta quarta-feira (20), na sessão solene de promulgação da Reforma Tributária, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enalteceu a independência do Congresso Nacional, salientando que o texto aprovado não resolverá todos os problemas, mas reflete um legislativo autônomo e alinhado à diversidade da sociedade brasileira.

“Certamente ela não vai resolver todos os problemas, mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro ele mostrou”, afirmou o petista.

Durante seu discurso, Lula fez questão de agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacando a atuação de ambos na condução do processo legislativo que culminou na aprovação da Reforma Tributária.

O presidente expressou sua satisfação diante dos indicadores econômicos positivos apresentados e considerou a reforma como uma "fotografia histórica" do Brasil, independentemente das preferências políticas de cada indivíduo. Lula destacou que a promulgação do texto representa um avanço significativo na busca por soluções para os desafios fiscais enfrentados pelo país.

“Hoje, nesse dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo, feliz porque os juros estão diminuindo, feliz porque o emprego está crescendo, feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque eu tenho certeza que o povo está feliz”, declarou.





“Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guarde essa foto e se lembrem, que contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma Reforma Tributária. Eu não sei se todos vocês têm noção da fotografia do dia de hoje”, completou.

A promulgação da Reforma Tributária ocorreu em uma sessão solene do Congresso Nacional, com a presença de diversas autoridades políticas.