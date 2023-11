rupixen.com / Unsplash Pequenas e médias empresas faturaram R$ 163,5 milhões na Black Friday



Entre os dias 20 e 26 de novembro, pequenas e médias empresas online registraram um volume de vendas que totalizou R$ 163,5 milhões . O desempenho reflete um aumento de aproximadamente 45% em relação à semana da Black Friday de 2022 . As informações são fornecidas pela Nuvemshop, uma plataforma especializada na criação de lojas virtuais.

Foram vendidos 2,5 milhões de produtos, com um ticket médio de compra estabelecido em R$ 262,80. Entre os itens mais procurados durante esse período, destacam-se temperos, granola, creatina, relógios, óculos de sol, camisetas e biquínis.

São Paulo se destacou como o estado com o maior faturamento, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Quanto aos meios de pagamento, o cartão de crédito manteve sua posição como a escolha predominante dos compradores, representando 53% dos pedidos, seguido de perto pelo Pix, que corresponde a 39%.

No que diz respeito aos setores de maior faturamento, a Moda liderou com R$ 72 milhões, seguida por Saúde & Beleza, com R$ 13 milhões, e Casa & Jardim, com R$ 8,5 milhões. Esses dados foram divulgados com base em informações da Nuvemshop , plataforma especializada na criação de lojas virtuais.

92% das transações foram geradas a partir das redes sociais tiveram origem no Instagram. Além disso, aproximadamente 79% dos consumidores efetuaram suas compras por meio de dispositivos móveis. A média de descontos concedidos pelos comerciantes foi de 25% de desconto.

Essa análise abrange as vendas realizadas no período de 20 a 26 de novembro de 2023, com base na base de lojistas brasileiros da plataforma Nuvemshop.

Pesquisas conduzidas por consultorias apontam que o comércio eletrônico experimentou declínios no faturamento, variando entre 13% e 15% em relação a 2022. Em 2023, dados compilados pela Neotrust revelam que, do início da quinta-feira (23/11) até o encerramento da sexta-feira (24/11), as transações online durante o evento atingiram pouco mais de R$ 3,4 bilhões.

O gasto médio por pessoa foi de R$ 675,36. Contudo, o faturamento apresentou uma diminuição de 15,1% em comparação com o mesmo intervalo da promoção em 2022. O volume de pedidos também registrou uma queda de 14,9%, totalizando 5,1 milhões de compras.

Além disso, observou-se uma retração no volume de pedidos, situando-se entre 9% e 14,9%. Vale notar que em 2022 já havia sido registrado um desempenho desfavorável, com uma queda de 35% nas vendas em comparação com 2021.