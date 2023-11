undefined Faturamento da Black Friday cai 15% em relação ao ano passado

Pesquisas conduzidas por consultorias apontam que o comércio eletrônico experimentou declínios no faturamento, variando entre 13% e 15% em relação a 2022. Em 2023, dados compilados pela Neotrust revelam que, do início da quinta-feira (23/11) até o encerramento da sexta-feira (24/11), as transações online durante o evento atingiram pouco mais de R$ 3,4 bilhões.

O gasto médio por pessoa foi de R$ 675,36. Contudo, o faturamento apresentou uma diminuição de 15,1% em comparação com o mesmo intervalo da promoção em 2022. O volume de pedidos também registrou uma queda de 14,9%, totalizando 5,1 milhões de compras.

Além disso, observou-se uma retração no volume de pedidos , situando-se entre 9% e 14,9%. Vale notar que em 2022 já havia sido registrado um desempenho desfavorável, com uma queda de 35% nas vendas em comparação com 2021.

Segundo a plataforma, os três tipos de produtos mais vendidos deste ano foram eletrodomésticos (20,8%), eletrônicos (15,1%) e itens de telefonia (11,9%), como celulares. Em relação aos meios de pagamento nas vendas online, o cartão de crédito foi o mais utilizado, correspondendo a 56,5% do total, seguido pelo Pix, com 30,3%, e pelos boletos bancários, com 8,2%.

Os dados deste ano também não alcançaram as previsões feitas momentos antes da promoção. A pesquisa também indicou que 57% dos consumidores planejavam realizar compras na Black Friday. A projeção de faturamento era de R$ 6,98 bilhões no comércio eletrônico, enquanto o valor real atingiu R$ 3,4 bilhões, representando um crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior.

As mulheres se destacaram como líderes nas compras, representando 59% de todos os consumidores. Quanto à faixa etária, a categoria de 36 a 50 anos foi a que mais realizou compras, alcançando 34,8%, seguida pelo grupo de 26 a 35 anos, com 33,9%. Pessoas com até 25 anos representaram 17% do total.

As informações foram coletadas pela plataforma Hora a Hora, pertencente à Confi.Neotrust, empresa especializada em inteligência de dados. Os dados foram gerados em colaboração com a ClearSale.

Já conforme a consultoria NielsenIQ Ebit, observou-se uma queda de 13% no faturamento e de 9% no número de pedidos durante a Black Friday deste ano. A NielsenIQ Ebit atribui essa redução à antecipação de compras na quinta-feira, impactando a data considerada crucial para as vendas no varejo. A empresa analisou as vendas da meia-noite às 19 horas da sexta-feira (24/11).

Uma pesquisa conduzida pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), realizada pelo Instituto Datafolha, revelou que 49% dos brasileiros tinham a intenção de participar da Black Friday. Essa intenção não se limitava apenas ao e-commerce. A expectativa de faturamento total era de R$ 15,5 bilhões.