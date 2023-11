rupixen.com / Unsplash Vendas on-line já passam de R$ 3,4 bilhões nesta Black Friday

O e-commerce brasileiro registrou mais de 3,4 bilhões de transações na Black Friday deste ano, somente entre essa quinta (23) e esta sexta, até 23h59, com um ticket médio de R$ 675,36 – apenas 0,1% menor do que em 2022.



Apesar do alto número de vendas, em comparação com o ano passado, o faturamento teve queda de 15,1%, com também uma redução no número de pedidos, que atingiu 5,1 milhões, 14,9% menor que o mesmo período de 2022.

Os dados são da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust, empresa de inteligência de dados, em parceria com a ClearSale, referência em inteligência de dados e soluções para prevenção a riscos.



Em relação às fraudes, foram detectadas 18,6 mil tentativas de golpes, o que representa, aproximadamente, em valores, R$ 26,6 milhões. Esse índice sofreu redução de 56,4% na comparação com o ano anterior. O ticket médio das tentativas foi de 1.439,47.

Até ontem, as categorias que tiveram mais impacto devido às ações golpistas foram as de: ferramentas (2,7%), aéreas (2,5%) e brinquedos (2%). Depois, aparecem os setores de celulares e automotiva, com 1,8% de incidência cada.

De acordo com o superintendente comercial da ClearSale, Matheus Manssur, a Black Friday deste ano está, até o momento, mais "tímida" em relação ao ano anterior, especialmente devido à queda no faturamento e volume de pedidos.

"Está claro que todos esses indicadores, consequentemente, influenciam diretamente na diminuição das tentativas de fraudes, proporcionalmente falando. Apesar disso, em números absolutos, o volume de golpes continua crescendo desde a véspera da Black Friday, é importante redobrar os cuidados e manter a vigilância durante as compras nos próximos dias”, afirmou.



O levantamento ainda mostra que os três produtos mais vendidos neste período foram:

Eletrodomésticos (20,8%);

Eletrônicos (15,1%);

E telefonia (11,9%).

Já os meios de pagamento mais utilizados para realizar as compras on-line foram, na ordem:

Cartão de crédito (56,5%);

Pagamentos via PIX (30,3%);

Boleto bancário (8,2%);

Outros, categorizados por modelos como e-wallet, cashback, débito e vales (5%).

O recorte de gênero aponta que as mulheres lideraram as compras nas promoções deste ano, representando 59% dos consumidores. Já em relação à faixa etária, as pessoas com idade entre 36 e 50 foram os que mais compraram (34%), seguidas pelas com idade de 26 a 35 anos (33,9%). Os consumidores mais jovens, com até 25 anos representam 17%.