Planejar as compras de Black Friday evita endividamento (Imagem: Pressmaster | Shutterstock) Black Friday acabou e com ela vem a ressaca das compras

Chegou ao fim a Black Friday , e a ressaca das compras nem sempre é tão boa quanto a empolgação do momento e a satisfação da aquisição. Em meio a ofertas tentadoras, é comum surgirem dúvidas sobre o que fazer caso o consumidor se arrependa de alguma compra. Portanto, é importante saber como solicitar o cancelamento ou a devolução de produtos adquiridos durante esse período.

Direito de Arrependimento

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento é garantido em compras feitas fora do estabelecimento comercial, como é o caso das compras online. O artigo assegura que o consumidor pode desistir da compra em até 7 dias após recebimento do produto, sem necessidade de justificativa.

Durante a Black Friday, mesmo com os descontos acima do normal, esse direito não é alterado. O consumidor que se sentir insatisfeito ou arrependido após a aquisição de um produto tem o respaldo legal para solicitar o cancelamento da compra dentro do prazo estipulado.

O que fazer?

Para exercer o direito de arrependimento, o consumidor deve entrar em contato com a empresa vendedora, preferencialmente por meio dos canais de atendimento disponibilizados no site, e formalizar o pedido de cancelamento ou devolução. É importante verificar se o produto ainda se encontra dentro do prazo legal de desistência e em condições adequadas para a devolução.

O fornecedor tem a obrigação de reembolsar o valor pago pelo consumidor, incluindo o custo do frete, se houver. O estorno do pagamento deve ser realizado de acordo com a forma de pagamento originalmente utilizada, dentro de um prazo razoável.

Fique atento!

Durante a Black Friday, é essencial que o consumidor esteja atento às informações sobre os produtos ofertados, verificando detalhes como prazo de entrega, condições de pagamento, garantias e políticas de devolução. Além disso, é recomendável guardar todos os registros da compra, como comprovantes, e-mails de confirmação e conversas com o atendimento ao cliente, para eventual necessidade de comprovação.

É válido ressaltar que, caso o produto apresente defeitos ou problemas após o prazo de arrependimento, o consumidor ainda possui direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, como a garantia legal, que pode variar de acordo com o tipo de produto adquirido.

Golpes

É recomendado comprar, de preferência, nos sites conhecidos e verificar a reputação de páginas desconhecidas em fóruns de reclamações; nunca usar um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou colocar os dados bancários; verificar com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfiar quando existem poucas opções.

Além disso, orienta-se que os consumidores desconfiem das promoções com preços muito menores do que o valor real do produto, e de sites que pedem o preenchimento de formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday.