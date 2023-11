Agência Brasil Internautas brincam com promoções nesta Black Friday

Mais tradicional do que a própria Black Friday são as brincadeiras e críticas que os internautas brasileiros fazem às promoções encontradas no evento. Nesta sexta-feira (24), o assunto tem movimentado as redes sociais, sendo um dos mais falados no Twitter.



Mas, além da Black Friday, o termo "Black Fraude" também tem aparecido em muitas publicações, indicando que os consumidores não estão satisfeitos com os descontos oferecidos pelas lojas.

Nas redes sociais, muitos internautas publicaram promoções falsas e fizeram piada com os famosos descontos ao estilo "a metade do dobro". Veja:



As lojas se preparando pra Black Fraude pic.twitter.com/zK8ixk7eOk — 𝐉𝐎𝐍 𝐉𝐎𝐍𝐙 (@jon_jonz) November 23, 2023





Black fraude aqui

🫣🫣🫣🫣🫣 pic.twitter.com/Wtun4k3gIh — Simone Fagundes (@SimoneF66763875) November 23, 2023





Começou a Black Fraude: tudo pela metade do dobro 😎. pic.twitter.com/gkLGiGvw8T — Robs™ 🌵 #DemocraciaParaSempre (@beruta) November 19, 2023





E essa oferta que recebi no e-mail?

A black fraude tá diferente… pic.twitter.com/gSwmpD0Csv — Jair Matos (@jairmatos) November 19, 2023





Além dos que criticaram as falsas ofertas, muita gente também fez piada com o fato de não ter dinheiro para aproveitar as promoções verdadeiras. Veja alguns memes:

Black friday ou black fraude?

Na dúvida, sigo o Julius. pic.twitter.com/S3t8t4zTve — Felipe Facin Lavarda (@felipelavarda) November 24, 2023





pulando todos os posts sobre black friday em todas as redes pois não tenho dinheiro pic.twitter.com/Hw9Ch5ixWZ — riaaaaad (@pharraelrrr) November 24, 2023





Black Friday só serve pra jogar na nossa cara que nem com desconto a gente tem dinheiro pra comprar pic.twitter.com/orI1uEFTUU — Laurattone da Laura Pausini (@380Augusto) November 24, 2023





Apagando os e-mails de black friday que to recebendo pic.twitter.com/Nzm7tx5dwf — feliperyam (@f_ryam) November 24, 2023





Tentando passar longe dos perigos noturnos (Black Friday) pra evitar comprar o que na verdade eu não preciso. Mas e se eu der só uma olhadinha... pic.twitter.com/sS9aF2Ick7 — Paulo Dias (@eupaulodias) November 24, 2023