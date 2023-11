Unsplash/Artem Beliaikin Black Friday movimenta e-commerce brasileiro

Antes mesmo da Black Friday começar, o "esquenta" do evento movimentou nesta quinta-feira (23) mais de R$ 1 bilhão em transações no e-commerce brasileiro, de acordo com levantamento da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust em parceira com a ClearSale.



O valor foi registrado em um total de 1,8 milhões de compras, taxa que representa queda de 8,6% em relação à véspera da Black Friday de 2022. O valor médio gasto por compra, porém, foi 7% maior que o do ano passado, com cada transação tendo sido de, em média, R$ 583,38.

"O incremento no valor médio das transações tem apresentado crescimento constante desde o terceiro mês deste ano. Nas categorias em ascensão, tais como telefonia, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, é previsto que os consumidores capitalizem sobre os descontos disponíveis para efetuar melhorias e investir em modelos de produtos mais sofisticados do que inicialmente planejado", analisa Luis Otavio Cambraia, Head de Vendas da Neotrust.

Fraudes na Black Friday

No que diz respeito às fraudes, 7,6 mil tentativas foram registradas nesta quinta-feira, o que representa R$ 9,6 milhões em fraudes evitadas. Cada tentativa de golpe visava roubar, em média, R$ 1.258.



Durante a quinta-feira, as categorias mais impactadas pelas tentativas de golpes foram ferramentas, brinquedos, companhias aéreas, setor automotivo, bebidas, eletrônicos e celulares.

"O Esquenta Black Friday antecipou ofertas, mas não ficou imune às tentativas de fraudes. Ainda que os dados revelem uma queda em relação ao ano passado, isso não significa uma diminuição nas tentativas, mas sim um aumento nos pedidos bons. Os números continuam elevados, é crucial manter a vigilância nos próximos dias em meio às promoções tentadoras", alerta Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.



A estimativa da empresa é de evitar R$ 44 milhões em fraudes até o final da Black Friday. Veja dicas para se proteger: