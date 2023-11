Agência Brasil Black Friday

A Black Friday chegou e com ela vêm as promoções imperdíveis que todos os consumidores esperam ansiosamente. O iG fez uma seleção exclusiva das melhores ofertas que você não pode perder nesta data tão aguardada. Desde combos de hambúrguer até descontos incríveis em moda, eletrodomésticos e clubes de assinatura. Esta lista foi cuidadosamente elaborada para garantir que você aproveite ao máximo as promoções deste evento.

McDonald’s fará a maior Méqui Friday da história

Com ofertas para todos os gostos e em todos os canais de vendas, a Méqui Friday é acessível a todos pelo app do Méqui e conta com parcerias que tornam a data ainda mais saborosa, como com a Coca-Cola, que garante um cupom de 1 Big Mac com 1 bebida de 300mL por apenas R$ 7,90 para os novos cadastros no app do Méqui até 23/11 (limitado a uma oferta por CPF e enquanto durarem os estoques), enquanto com Ovomaltine a oferta é para 2 McFlurry Ovomaltine pelo preço de 1, até 26/11.

Todas as ofertas da semana podem ser encontradas no aplicativo do Méqui e são limitadas. Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, cada R$ 1 gasto se torna 100 pontos.

Para ver as promoções do dia, clique aqui .



Black Friday da Shopee terá live com esquenta de ofertas com a Viih Tube no app



A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, realiza a Black Friday da Shopee na próxima sexta-feira (24), com novidades que vão além dos cupons adicionais de frete grátis para compras acima de R$ 10 e dos R$ 8 milhões em vouchers de descontos. A influenciadora e embaixadora digital da marca Viih Tube fará uma Shopee Live especial, a Pré-Black Friday no perfil @Shopee_Br diretamente do app.

No dia 24 de novembro (Black Friday), os usuários da Shopee poderão aproveitar descontos excepcionais em uma ampla variedade de produtos de todas as categorias. Com vouchers de descontos totalizando R$ 8 milhões e cupons de frete grátis adicionais para compras acima de R$ 10.

Já no dia 27 de novembro, acontece a Cyber Monday, focada em ofertas exclusivas em produtos de tecnologia. Os consumidores terão acesso a cupons de até R$ 70 de desconto, além de ofertas com até 50% off em uma variedade de produtos tecnológicos.

Black Friday da Wine traz descontos de até 80%, frete grátis e brindes surpresas

A tradicional campanha “Black Friday Wine 2023”, em que diversos produtos são ofertados a preços reduzidos em todos os canais de vendas da marca, teve início às 19h do dia 21/11 para os Sócios Wine. Já a partir das 19h do dia 22/11 até 26/11, as ofertas estarão acessíveis para todos os consumidores.

E, para fechar com chave de ouro, na segunda-feira, 27/11, acontece a Cyber Monday Wine, em que rótulos campeões de vendas serão ofertados com descontos incríveis e é possível aproveitar ainda mais promoções especiais de kits e produtos. Quem optar por curtir a data nas lojas físicas da Wine poderá conhecer rótulos exclusivos, conferir kits com indicações do time de sommelières e do CEO da Wine, degustar vinhos no Happy Hour e, nas compras a partir de R$349, participar da Roleta Premiada e se beneficiar da ação surpresa Luck Lift (conforme disponibilidade de cada loja), que dá a chance de levar para casaum brinde especial.

Entre os rótulos em promoção, o time de Sommèlieres da Wine indica três que estarão com um ótimo custo benefício, com valores a partir de R$ 58,71:

Clos De Los Siete By Michel Rolland 2020 - De R$ 219,90 por R$ 141,06

V9 Gran Reserva D.O. Valle Del Maipo Cabernet Sauvignon 2021 - De R$ 159,90 por R$ 88,12

Alma Tierra Cabernet Sauvignon 2022 - De R$ 69,90 por R$ 58,71



Bob's Black Week: Cardápio da rede fast food com até 50% de desconto

O Bob’s, primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil, anuncia uma semana de promoções exclusivas pelo programa de vantagens Bob’s Fã e pelos aplicativos de delivery. O Bob’s Black Week vai até o dia 27 de novembro.

“A Black Friday está definitivamente consolidada no calendário do varejo brasileiro. Os consumidores esperam por esse momento, e o Bob’s não poderia ficar de fora. Selecionamos as melhores ofertas para que nossos clientes possam aproveitar uma semana inteira com diversas opções de descontos no cardápio”, afirma Renata Brigatti Lange, Diretora de Marketing do Bob’s.

Os clientes poderão aproveitar os descontos em sanduíches, bebidas e sobremesas. Confira abaixo os descontos que estarão disponíveis no Bob’s Fã:

Bob’s Fish com 35% de desconto

2 Cheddar + refri com 35% de desconto

Trio Double Cheese com 30% de desconto

Trio Retorno do Rei Salad com 25% de desconto

Trio Retorno do Rei Bacon com 25% de desconto

Batata Canoa e Franlitos com 30% de desconto

Bob’s Max com 50% de desconto

Milk Shake 300 ml com 50% de desconto (promoção inicia no dia 24 de novembro)

Big Bob com 50% de desconto (promoção inicia no dia 24 de novembro)

Localiza Seminovos

Seminovos Localiza, a solução de vendas de carros seminovos da Localiza&Co, inova mais uma vez ao lançar sua tradicional promoção de Black Friday, a “Promo Black Seminovos”. Durante todo o mês de novembro, os clientes que adquirirem um veículo - de qualquer valor - em uma das 190 unidades receberão um cupom para concorrer a uma casa no valor de R$ 300mil. Ou seja, além de poderem contar com benefícios como entrada facilitada, uso de cartas de consórcio para pagamento do veículo, garantia Localiza para manutenção de até 12 meses, Selo Seminovos Localiza de procedência única e revisão de 360 itens, os clientes poderão tentar a sorte para ganhar a casa onde irão guardar o veículo recém-adquirido.



Para participar, o cliente deverá realizar a compra do seminovo em uma das 190 unidades da Localiza espalhadas em todo o país até o dia 30 de novembro - é possível ver qual loja é a mais próxima da sua residência pelo site, incluindo opções de lojas também em shopping centers em diversas cidades brasileiras. Caso deseje ver os detalhes do carro antes da compra, é possível consultar preço e condições pelo website da Localiza Seminovos e marcar uma visita para conhecer o veículo de interesse pessoalmente. Ao final da compra, o comprador receberá um cupom que deverá ser preenchido com os dados pessoais do cliente - será aceita uma inscrição por CPF. Caso seja contemplado, o ganhador receberá um certificado de barras de ouro no valor de R$ 300mil, que poderá ser utilizado na compra da nova casa! O regulamento completo pode ser visto no website especial da promoção.

Zé Delivery

O Zé Delivery, maior aplicativo de entrega de bebidas do país, está preparando a maior Black Friday da história da plataforma. Da cerveja ao destilado, o Zé vai entregar um mês repleto de descontos para que os consumidores fiquem preparados para as festas de final de ano. Entre as ações, estão:

Dia Oficial da Cerveja no Zé: toda quarta-feira, o Zé Delivery vai dar um super desconto em alguma cerveja do portfólio Ambev para o consumidor que usar o cupom que será disponibilizado nas redes sociais da marca: as primeiras cervejas com descontos foram Corona e Spaten. Agora é a vez de Stella Artois (21/11).



Dia Oficial das Categorias no Zé: toda quinta-feira, o Zé Delivery vai dar um super desconto em algum alcoólico para o consumidor que usar o cupom que será disponibilizado nas redes sociais da marca: Beats, Mike’s Ice e as marcas de whisky que ganharam destaque nas duas primeiras semanas. Para as próximas, as ofertas serão com as marcas de drinks (22/11).



Tem desconto progressivo durante todo o mês! Até 15% de desconto no pack de 24 dos produtos Ambev, entre eles: Pepsi, Guaraná Antarctica, Tônica Antarctica, Brahma Duplo Malte e Brahma Chopp, Skol, Redbull, Mikes, Corona, Spaten, Budweiser, Beats e muito mais!



Promoções relâmpago: todos os dias, em horários especiais com 2 horas de duração, o Zé Delivery vai disponibilizar descontos imperdíveis, como: 30% em cervejas artesanais e até 51% de desconto em destilados. É só baixar o app e conferir!



Frete grátis o mês todo, nas compras acima de R$150;



Cashback*: na semana da Black Friday, a plataforma preparou algo histórico e vai dar 50% de cashback no aplicativo todo. Ou seja, na compra de qualquer produto, o consumidor recebe de volta uma parte do valor gasto nela.



*50% de cashback nos pagamentos online e em todos os produtos do app, limitado ao ganho de R$30,00 por dia por CPF, oferta válida de 20/11/2023 até 24/11/2023. Para gastar em novos pedidos de 24/11/2023 a 30/11/2023 (com limite de 25% do cashback sobre o valor total de cada novo pedido, não aplicado a entrega). Consulte maiores informações no aplicativo.



Espaçolaser

A Espaçolaser, maior empresa de depilação a laser do Brasil, está com promoções e descontos progressivos durante todo o mês de novembro na Black Espaçolaser. Até dia 20/11, homens e mulheres podem aproveitar as seguintes oportunidades: 1 área ganha 70% de desconto em até 18x, 2 áreas 72% em até 18x, 3 áreas 73% em até 18x. Além disso, é possível ter 75% de desconto em até 18x em compras acima de R$ 7.800 (bruto), glúteos com 80% em até 10x, e pernas inteiras com 75% em até 18x. A depilação a laser é um método que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de beleza e estética, é o sonho de muitas pessoas que querem se ver livres dos pelos indesejados e contribui para a saúde da pele. Mais informações em: Link.



Electrolux

A Electrolux, marca presente em quase 70% dos lares brasileiros, apresenta a Black Novembro , ação em que reunirá descontos de até 60% em produtos como AirFryers, refrigeradores, ar condicionados, aspiradores robô e acessórios como potes herméticos, em suas lojas oficiais e nas revendedoras, durante o mês de novembro, mês que conta com uma das principais datas do comércio, a Black Friday.



Uma pesquisa realizada pelo Google¹, mostra que 67% dos consumidores pretendem sim realizar compras na data e 7 em 10 pessoas, pretendem gastar igual ou mais do que na Black Friday de 2022.



“Os consumidores aguardam a data para realizar compras e nesse ano especialmente eletrodomésticos e eletroportáteis são itens importantes nas buscas, por isso traremos o mês inteiro de descontos. Nosso objetivo é possibilitar que as pessoas tenham acesso às facilidades que nossos produtos oferecem no dia a dia”, comenta Ana Peretti, VP de marketing do Grupo Electrolux.

Mercado Livre anuncia desconto de Black Friday para assinatura do programa de benefícios Meli+

O Mercado Livre, e-commerce líder da América Latina, oferece o primeiro mês da assinatura de Meli+, seu programa de benefícios, a R$9,90 no primeiro mês, como parte da campanha de Black Friday. O desconto é válido para novos clientes que efetuarem a assinatura entre 20 de novembro a 11 de dezembro.



Com Meli+, os consumidores têm frete grátis em ainda mais produtos, além da opção de ter entregas agendadas, uma grande comodidade até para as pequenas compras do dia a dia. Além disso, o programa de benefícios oferece acesso incluso e ilimitado às plataformas de streaming Disney+ e Star+, e 12 meses gratuitos de acesso ao Deezer Premium. São milhares de vídeos, séries, jogos, músicas e podcasts disponíveis para aproveitar onde, quando e com quem quiser. O programa oferece ainda desconto de 30% para a contratação de HBO Max e Paramount Plus.

O desconto na assinatura do programa de benefícios Meli+ faz parte da série de ativações que o Mercado Livre está oferecendo para a data, entre elas, a campanha Tá na Mão, que libera cupons de descontos em apertos de mão na programação da Rede Globo até 30 de novembro. Mais informações sobre o programa de benefícios Meli+ estão disponíveis em: www.mercadolivre.com.br/ assinaturas/melimais.

Adidas oferece 30% de desconto em ofertas exclusivas no esquenta Black Friday da Centauro

A Black Friday está chegando e as oportunidades por produtos com preços cada vez menores só crescem. A Centauro, maior rede de artigos esportivos da América Latina, que pertence ao Grupo SBF, já marcou no calendário a quinta-feira, dia 16 de novembro, para grandes promoções em todas as categorias de produtos da marca adidas, chegando a até 30% off no site. Para as compras online, basta aplicar o cupom ADIDAS30 antes de finalizar a compra.

Já nas lojas físicas, o período para aproveitar a promoção é maior. Começa no dia 16 e termina no domingo, 19. Serão oferecidos descontos progressivos, de acordo com o número de peças e artigos escolhidos em todas as categorias de produtos: vestuário, calçados, mochilas, acessórios, camisetas de times e mais. Vale lembrar que as compras realizadas podem ser trocadas em até 30 dias nas lojas físicas, que também recebem os consumidores para as trocas dos artigos comprados no site no mesmo prazo.

Para receber os clientes e oferecer agilidade com o melhor atendimento no atendimento tanto nas mais de 200 lojas físicas espalhadas pelo Brasil, quanto na operação de e-commerce, o Grupo SBF já completou 98% das mais de 2 mil vagas oferecidas para atender à alta demanda esperada para o período da Black Friday e Natal de 2023.