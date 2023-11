Agência Brasil Black Friday tem prejuízo nas primeiras horas

As primeiras horas desta Black Friday não foram positivas para os e-commerces brasileiros. Isso porque houve prejuízo de R$ 4,7 milhões no faturamento, de acordo com estudo da Sofist.



O levantamento monitorou 104 lojas virtuais brasileiras durante as quatro primeiras horas desta sexta-feira (24). Até o momento, as perdas financeiras foram 94,7% maiores que as registradas em 2022.

De acordo com Grace Libanio, head de negócios da Sofist, o prejuízo se deu, sobretudo, por conta da lentidão e instabilidade nos sites das empresas. Neste ano, 58,7% das lojas online do varejo registraram algum tipo de problema. Além disso, Grace afirma que as promoções que duram o mês todo acabam tirando o foco do dia da Black Friday em si.

"A cada ano que passa, a Black Friday se aproxima mais de se transformar num Black November. As promoções estão sendo antecipadas para aproveitar a disposição do consumidor para comprar", analisa a especialista.



"Uma hipótese muito forte é de que a diluição do evento ao longo de um mês alivia a pressão nos e-commerces nos dias da Black Friday em si. No entanto, não podemos desconsiderar as primeiras quatro horas da Black Friday como o tradicional termômetro para o evento. Por isso, entender o comportamento dos e-commerces neste período é importante para ajustar rotas, turbinar o que está dando certo e mitigar possíveis problemas", completa.