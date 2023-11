Unsplash/Artem Beliaikin Black Friday promete descontos nesta sexta

Nesta sexta-feira (24), o varejo brasileiro deve entrar em liquidação de Black Friday, com isso, os consumidores buscam fazer as compras da maneira mais responsável e que economize mais. Mas, quando se trata de efetuar uma compra, a escolha entre pagar à vista ou no cartão de crédito pode ter um impacto significativo nas finanças pessoais.

Com a facilidade oferecida pelo uso do cartão, muitas vezes é tentador optar por esse modelo de pagamento. No entanto, antes de decidir, é crucial analisar os prós e contras de cada opção para tomar a melhor decisão financeira. Confira quando vale a pena escolher dinheiro ou cartão:

Pagamento à vista: vantagens e considerações

Pagar à vista tem algumas vantagens claras. Em primeiro lugar, evita o acúmulo de dívidas, o que pode proporcionar uma sensação de segurança financeira. Além disso, ao pagar tudo de uma vez, muitas vezes é possível obter descontos ou negociar melhores preços, já que o vendedor não terá que lidar com taxas de cartão.

Outro ponto positivo é a não incidência de juros. Enquanto o pagamento parcelado pode ter taxas mensais, à vista, você não terá esse custo adicional, economizando assim dinheiro a longo prazo.

Por outro lado, é fundamental considerar se o dinheiro à vista não afetará o orçamento mensal. Se a compra comprometer uma grande parte do orçamento, é melhor considerar outras opções para não comprometer as finanças.

Pagamento no cartão de crédito: facilidades e armadilhas

O cartão de crédito oferece conveniência e flexibilidade. Compras no crédito permitem adiar o pagamento, possibilitando melhor gerenciamento do fluxo de caixa.

Além disso, alguns cartões possuem programa de recompensas, com isso, o uso frequente pode permitir acúmulo de pontos, milhas ou cashback, oferecendo benefícios extras.

No entanto, é crucial estar ciente de quantos juros você arcará. Caso o valor total não seja pago na data de vencimento da fatura, os juros começarão a incidir sobre o saldo devedor, tornando a compra mais cara a longo prazo. Além disso, o hábito de parcelar pode levar a um ciclo de endividamento se não for gerenciado adequadamente.

Qual a melhor opção?

A resposta para essa pergunta pode variar de acordo com a situação financeira do consumidor. Se houver descontos significativos para pagamentos à vista e o orçamento permitir, essa pode ser a melhor escolha para evitar juros e gastos extras.

Por outro lado, se a opção for utilizar o cartão de crédito, é essencial garantir que o valor total seja pago na data de vencimento da fatura para evitar custos adicionais. Hoje, de acordo com a Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), os juros do chamado crédito rotativo do cartão são de 425% ao ano em média.

Em última análise, a decisão deve considerar não apenas o seu bolso no momento da compra, mas também o impacto financeiro a longo prazo.