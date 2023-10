Reprodução: O Dia Serasa oferece renegociação de dívidas com descontos de até 99%

Começa nessa semana a 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que conta com a participação de mais de 500 empresas de diversos setores. O evento, que vai até 30 de novembro, oferece descontos que podem chegar a 99% e possibilita opções de pagamento por boleto ou Pix em até 72 vezes.

As empresas que participaram do Desenrola Brasil também irão disponibilizar os mesmo descontos do programa para pagamento à vista. É possível conferir a lista completa das empresas participantes no site oficial.

Pela primeira vez, os consumidores têm a opção de quitar contas atrasadas de energia das empresas Enel, que atende clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro, com descontos especiais durante o evento.

Como participar?

Para participar, basta baixar o aplicativo da Serasa no seu celular, disponível para Android e iOS. Após inserir seu CPF e preencher um breve cadastro, todas as suas informações financeiras estarão disponíveis na plataforma. Ao selecionar a opção "Ver ofertas", você poderá verificar as condições de pagamento com os descontos já aplicados. Basta escolher uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

Feirão terá edições presenciais em cinco cidades:

Campinas (SP) – 30/10 a 4/11

São Paulo (SP) – 7/11 a 11/11

Salvador (BA) – 7/11 a 11/11

Recife (PE) – 21/11 a 25/11

Rio de Janeiro (RJ) – 21/11 a 25/11

Para mais informações, os consumidores podem acessar os canais oficiais da Serasa, incluindo o site da empresa, os aplicativos disponíveis e o telefone 0800 591 1222. Além disso, é possível verificar a situação do seu nome pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para o número 11 99575–2096.