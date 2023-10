Sophia Bernardes Antecipar a fatura do cartão aumenta ou diminui o score? Entenda

Na última semana, viralizou nas redes sociais a informação de que pagar a fatura do cartão de crédito antecipadamente pode diminuir a pontuação no Serasa Score. A questão gerou dúvidas entre os usuários, levando especialistas a esclarecer a afirmação — que é equivocada.

Pagar antecipada a fatura do cartão de crédito NÃO diminui o score. Boa noite a todos — Nath Finanças 💰 (@nathfinancas) October 26, 2023

O Score indica a probabilidade do consumidor pagar suas contas em dia. A pontuação se baseia em critérios práticos. Dívidas atrasadas, por exemplo, reduzem a pontuação, enquanto um bom histórico de pagamentos aumenta. Os pesos aplicados a cada critério foram atualizados para deixar o índice mais preciso.



Como o Score é calculado?

Compromisso com crédito (55%): Reflete o histórico de pagamentos pontuais em faturas de cartão de crédito, parcelamentos em lojas e empréstimos. Novos contratos de empréstimo, mesmo sendo pagos em dia, podem temporariamente reduzir a pontuação, indicando que parte da renda está comprometida.

Reflete o histórico de pagamentos pontuais em faturas de cartão de crédito, parcelamentos em lojas e empréstimos. Novos contratos de empréstimo, mesmo sendo pagos em dia, podem temporariamente reduzir a pontuação, indicando que parte da renda está comprometida. Registro de dívidas e pendências (33%): Leva em conta registros em cadastros de inadimplência, protestos, cheques sem fundo e falências associadas ao CPF. Esses registros impactam negativamente na pontuação.

Leva em conta registros em cadastros de inadimplência, protestos, cheques sem fundo e falências associadas ao CPF. Esses registros impactam negativamente na pontuação. Consultas ao CPF (6%): Representa as pesquisas feitas pelas empresas antes de aprovar crédito, indicando o perfil financeiro do cliente. Muitas consultas em um curto período podem sugerir urgência financeira, aumentando o risco de inadimplência.

Representa as pesquisas feitas pelas empresas antes de aprovar crédito, indicando o perfil financeiro do cliente. Muitas consultas em um curto período podem sugerir urgência financeira, aumentando o risco de inadimplência. Evolução financeira (6%): Relacionado ao tempo de relacionamento do usuário com o mercado de crédito e seu histórico financeiro ao longo do tempo.





Segundo o Serasa, pagar as contas com antecedência é uma prática financeira positiva que demonstra organização. Em relação ao cálculo do Score, pagar no dia do vencimento ou antecipadamente têm o mesmo impacto positivo na pontuação.

O que realmente afeta negativamente é fazer o pagamento atrasado. Portanto, pagar antes do vencimento ajuda a manter seus gastos sob controle e a assegurar que as contas sejam pagas sem atraso.

O cálculo leva em conta não apenas a pontualidade de pagamentos a bancos, mas também a empresas de telefonia, cartões de crédito, serviços de água, energia elétrica e outras contas de consumo.



Como aumentar o Score?

Para manter uma boa pontuação de crédito, é essencial manter uma rotina nos pagamentos, garantindo que todas as contas sejam pagas até a data de vencimento, sem atrasos. Além disso, existem outros hábitos que podem aumentar o Score, como a renegociação de dívidas, manter informações pessoais atualizadas no Serasa, pois dados precisos ajudam a construir um cadastro confiável.

Como consultar?