Um estudo com microdados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aponta que juízes são os profissionais mais bem pagos no Brasil, de uma lista de 427 ocupações .
A pesquisa mostra que os magistrados recebem, em média, R$ 24.732. A lista contempla profissionais formais ou informais nos setores privado e público, e considera os salários por mês no segundo trimestre de 2023.
Os juízes são seguidos por dirigentes e gerentes de serviços profissionais não classificados anteriormente (R$ 21.536) e matemáticos, atuários e estatísticos (R$ 20.927). Estas são as únicas três ocupações que recebem acima de R$ 20 mil no Brasil.
Diretores gerais e gerentes gerais (R$ 19.018), físicos e astrônomos (R$ 18.292), dirigentes financeiros (R$ 17.954) e médicos especialistas (R$ 17.753) vêm na sequência.
Já as últimas posições são ocupadas por artistas criativos e interpretativos não classificados anteriormente, com renda de R$ 509, inferior à metade do salário mínimo (R$ 1.320).
Carregadores de água e coletores de lenha (R$ 588), trabalhadores de tratamento e preparação da madeira (R$ 602) e pescadores (R$ 736) seguem na lista de menores rendimentos, também abaixo do salário mínimo.
Das 427 ocupações, apenas 25 ganham acima de R$ 10 mil. Outras 109 têm salário entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Na outra ponta, 11 profissões têm rendimentos inferiores ao piso salarial.
Veja o ranking:
- JUÍZES 24.732,26
- 2 DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 21.535,65
- 3 MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS 20.926,63
- 4 DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS 19.018,46
- 5 FÍSICOS E ASTRÔNOMOS 18.292,11
- 6 DIRIGENTES FINANCEIROS 17.954,12
- 7 MÉDICOS ESPECIALISTAS 17.752,50
- 8 DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO 16.950,28
- 9 OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS 16.464,56
- 10 MÉDICOS GERAIS 13.594,63
- 12 DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO 13.149,88
- 13 PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL 13.083,04
- 14 OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 12.581,13
- 15 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 12.561,43
- 16 DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 12.383,58
- 17 PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS 11.994,03
- 18 DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS 11.293,28
- 19 TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS 10.962,98
- 20 ENGENHEIROS MECÂNICOS
- 21 INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES 10.611,03
- 22 GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS 10.326,92
- 23 PROFISSIONAIS EM DIREITO (SEM CLASSIFICAÇÃO) 10.258,37
- 24 DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 10.210,92
- 25 ENGENHEIROS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 10.130,49
- 26 DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 9.802,10
- 27 DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO 9.761,45
- 28 GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS 9.734,99
- 29 ECONOMISTAS 9.693,09
- 30 ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO
- 31 ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO 9.322,49
- 32 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 9.272,73
- 33 PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR 9.236,92
- 34 ENGENHEIROS ELETRICISTAS 9.206,20
- 35 DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA 9.198,34
- 36 ENGENHEIROS QUÍMICOS 9.166,96
- 37 OPTOMETRISTAS 9.000,00
- 38 PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES 8.977,90
- 39 DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) 8.964,96
- 40 ENGENHEIROS ELETRÔNICOS 8.767,95
- 41 AGRÔNOMOS E AFINS 8.679,59
- 42 AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL 8.592,15
- 43 ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS 8.386,27
- 44 AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 8.381,89
- 45 CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS 8.376,80
- 46 ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 8.018,74
- 47 ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES 7.988,87
- 48 ADVOGADOS E JURISTAS 7.966,37
- 49 DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA 7.924,34
- 50 DENTISTAS 7.877,27
- 51 DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS 7.761,52
- 52 ANALISTAS DE SISTEMAS 7.754,45
- 53 PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) 7.691,61
- 54 ATORES 7.670,17
- 55 ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS 7.624,34
- 56 DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO 7.585,37
- 57 DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS 7.563,77
- 58 CONTADORES 7.407,45
- 59 TRABALHADORES DE ARQUIVOS 7.344,64
- 60 LEGISLADORES 7.281,23
- 61 ENGENHEIROS CIVIS 7.211,20
- 62 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 7.129,15
- 63 POLICIAIS 6.760,53
- 64 DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS 6.691,33
- 65 ANALISTAS FINANCEIROS 6.668,09
- 66 DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 6.661,92
- 67 ATLETAS E ESPORTISTAS 6.659,42
- 68 DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 6.656,57
- 69 AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 6.500,06
- 70 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 6.489,05
- 71 PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 6.457,85
- 72 URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO 6.434,23
- 73 AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 6.324,37
- 74 FONOAUDIÓLOGOS 6.250,41
- 75 COZINHEIROS 6.202,83
- 76 GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS 6.133,32
- 77 DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA (SEM CLASSIFICAÇÃO) 6.097,91
- 78 GERENTES DE HOTÉIS 6.067,51
- 79 SECRETÁRIOS (GERAL) 6.050,79
- 80 OUTROS ESCREVENTES R$ 6.000
- 81 ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE 5.978,32
- 82 DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS 5.965,09
- 83 SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS 5.937,75
- 84 DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA 5.925,66
- 85 TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS 5.889,57
- 86 ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL 5.865,99
- 87 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS 5.779,69
- 88 CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES 5.777,28
- 89 TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA 5.770,40
- 90 ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES 5.743,46
- 91 GUARDIÕES DE PRESÍDIOS 5.685,14
- 92 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 5.671,97
- 93 TÉCNICOS EM OPTOMETRIA E ÓPTICOS 5.638,06
- 94 MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO 5.601,44
- 95 CONSTRUTORES DE CASAS 5.595,92
- 96 PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA 5.574,53
- 97 PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES 5.569,99
- 98 MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS M ILITARES 5.545,59
- 99 PSICÓLOGOS 5.474,21
- 100 VETERINÁRIOS R$ 5.334,74
- 101 ESCRITORES 5.271,61
- 102 ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES (SEM CLASSIFICAÇÃO) 5.255,22
- 103 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 5.241,01
- 104 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS 5.156,21
- 105 TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS 5.124,35
- 106 PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS 5.047,31
- 107 PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 5.021,63
- 108 QUÍMICOS 5.016,91
- 109 GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS 5.000,01
- 110 PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 4.968,51
- 111 ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS 4.859,56
- 112 TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL 4.857,97
- 113 FARMACÊUTICOS 4.850,43
- 114 TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS 4.847,64
- 115 PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO 4.827,00
- 116 DIETISTAS E NUTRICIONISTAS 4.796,26
- 117 SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS 4.779,69
- 118 PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 4.687,03
- 119 GERENTES DE RESTAURANTES 4.643,98
- 120 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM R$ 4.668,00
- 121 MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES 4.612,03
- 122 CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO 4.592,80
- 123 CAIXAS DE BANCO E AFINS 4.584,73
- 124 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL 4.495,19
- 125 BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS 4.473,49
- 126 TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 4.467,47
- 127 JORNALISTAS 4.464,47
- 128 SUPERVISORES DE SECRETARIA 4.426,61
- 129 AGENTES IMOBILIÁRIOS 4.421,84
- 130 AVALIADORES R$ 4.420,76
- 131 SUPERVISORES DA MINERAÇÃO 4.375,06
- 132 ASSISTENTES SOCIAIS 4.293,71
- 133 SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 4.291,32
- 134 TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM 4.266,52
- 135 SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO 4.264,97
- 136 AGENTES DE SEGUROS 4.262,86
- 137 FISIOTERAPEUTAS 4.235,71
- 138 REPRESENTANTES COMERCIAIS 4.163,73
- 139 ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS 4.145,90
- 140 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS 4.135,19
- 141 ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS 4.126,60
- 142 AGENTES DE COMPRAS 4.063,21
- 143 MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS 4.025,97
- 144 BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS 4.022,12
- 145 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.976,99
- 146 AGENTES DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS E PERMISSÕES 3.950,05
- 147 TRABALHADORES ENCARREGADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO 3.948,98
- 148 CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 3.900,00
- 149 TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (SEM CLASSIFICAÇÃO) 3.893,09
- 150 TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS 3.891,03
- 151 TÉCNICOS DA WEB 3.853,77
- 152 INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS 3.837,32
- 153 GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS 3.832,35
- 154 ADMINISTRADORES DE SISTEMAS 3.803,98
- 155 TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA 3.797,84
- 156 PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS 3.796,10
- 157 TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO 3.787,40
- 158 SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS 3.761,40
- 159 GERENTES DE SERVIÇOS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 3.757,93
- 160 PROFISSIONAIS DA SAÚDE (SEM CLASSIFICAÇÃO) 3.743,37