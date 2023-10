Jana Pêssoa/Setas Carteiras de trabalho

Um estudo com microdados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aponta que juízes são os profissionais mais bem pagos no Brasil, de uma lista de 427 ocupações .

A pesquisa mostra que os magistrados recebem, em média, R$ 24.732. A lista contempla profissionais formais ou informais nos setores privado e público, e considera os salários por mês no segundo trimestre de 2023.

Os juízes são seguidos por dirigentes e gerentes de serviços profissionais não classificados anteriormente (R$ 21.536) e matemáticos, atuários e estatísticos (R$ 20.927). Estas são as únicas três ocupações que recebem acima de R$ 20 mil no Brasil.

Diretores gerais e gerentes gerais (R$ 19.018), físicos e astrônomos (R$ 18.292), dirigentes financeiros (R$ 17.954) e médicos especialistas (R$ 17.753) vêm na sequência.



Já as últimas posições são ocupadas por artistas criativos e interpretativos não classificados anteriormente, com renda de R$ 509, inferior à metade do salário mínimo (R$ 1.320).

Carregadores de água e coletores de lenha (R$ 588), trabalhadores de tratamento e preparação da madeira (R$ 602) e pescadores (R$ 736) seguem na lista de menores rendimentos, também abaixo do salário mínimo.

Das 427 ocupações, apenas 25 ganham acima de R$ 10 mil. Outras 109 têm salário entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Na outra ponta, 11 profissões têm rendimentos inferiores ao piso salarial.

Veja o ranking:

JUÍZES 24.732,26

2 DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 21.535,65

3 MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS 20.926,63

4 DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS 19.018,46

5 FÍSICOS E ASTRÔNOMOS 18.292,11

6 DIRIGENTES FINANCEIROS 17.954,12

7 MÉDICOS ESPECIALISTAS 17.752,50

8 DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO 16.950,28

9 OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS 16.464,56

10 MÉDICOS GERAIS 13.594,63

12 DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO 13.149,88

13 PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL 13.083,04

14 OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 12.581,13

15 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 12.561,43

16 DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 12.383,58

17 PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS 11.994,03

18 DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS 11.293,28

19 TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS 10.962,98

20 ENGENHEIROS MECÂNICOS

21 INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES 10.611,03

22 GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS 10.326,92

23 PROFISSIONAIS EM DIREITO (SEM CLASSIFICAÇÃO) 10.258,37

24 DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 10.210,92

25 ENGENHEIROS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 10.130,49

26 DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 9.802,10

27 DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO 9.761,45

28 GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS 9.734,99

29 ECONOMISTAS 9.693,09

30 ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO

31 ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO 9.322,49

32 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 9.272,73

33 PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR 9.236,92

34 ENGENHEIROS ELETRICISTAS 9.206,20

35 DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA 9.198,34

36 ENGENHEIROS QUÍMICOS 9.166,96

37 OPTOMETRISTAS 9.000,00

38 PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES 8.977,90

39 DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) 8.964,96

40 ENGENHEIROS ELETRÔNICOS 8.767,95

41 AGRÔNOMOS E AFINS 8.679,59

42 AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL 8.592,15

43 ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS 8.386,27

44 AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 8.381,89

45 CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS 8.376,80

46 ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 8.018,74

47 ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES 7.988,87

48 ADVOGADOS E JURISTAS 7.966,37

49 DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA 7.924,34

50 DENTISTAS 7.877,27

51 DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS 7.761,52

52 ANALISTAS DE SISTEMAS 7.754,45

53 PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) 7.691,61

54 ATORES 7.670,17

55 ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS 7.624,34

56 DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO 7.585,37

57 DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS 7.563,77

58 CONTADORES 7.407,45

59 TRABALHADORES DE ARQUIVOS 7.344,64

60 LEGISLADORES 7.281,23

61 ENGENHEIROS CIVIS 7.211,20

62 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 7.129,15

63 POLICIAIS 6.760,53

64 DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS 6.691,33

65 ANALISTAS FINANCEIROS 6.668,09

66 DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 6.661,92

67 ATLETAS E ESPORTISTAS 6.659,42

68 DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 6.656,57

69 AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 6.500,06

70 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 6.489,05

71 PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 6.457,85

72 URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO 6.434,23

73 AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 6.324,37

74 FONOAUDIÓLOGOS 6.250,41

75 COZINHEIROS 6.202,83

76 GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS 6.133,32

77 DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA (SEM CLASSIFICAÇÃO) 6.097,91

78 GERENTES DE HOTÉIS 6.067,51

79 SECRETÁRIOS (GERAL) 6.050,79

80 OUTROS ESCREVENTES R$ 6.000

81 ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE 5.978,32

82 DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS 5.965,09

83 SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS 5.937,75

84 DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA 5.925,66

85 TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS 5.889,57

86 ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL 5.865,99

87 PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS 5.779,69

88 CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES 5.777,28

89 TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA 5.770,40

90 ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES 5.743,46

91 GUARDIÕES DE PRESÍDIOS 5.685,14

92 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 5.671,97

93 TÉCNICOS EM OPTOMETRIA E ÓPTICOS 5.638,06

94 MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO 5.601,44

95 CONSTRUTORES DE CASAS 5.595,92

96 PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA 5.574,53

97 PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES 5.569,99

98 MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS M ILITARES 5.545,59

99 PSICÓLOGOS 5.474,21

100 VETERINÁRIOS R$ 5.334,74

101 ESCRITORES 5.271,61

102 ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES (SEM CLASSIFICAÇÃO) 5.255,22

103 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 5.241,01

104 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS 5.156,21

105 TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS 5.124,35

106 PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS 5.047,31

107 PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 5.021,63

108 QUÍMICOS 5.016,91

109 GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS 5.000,01

110 PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA 4.968,51

111 ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS 4.859,56

112 TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL 4.857,97

113 FARMACÊUTICOS 4.850,43

114 TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS 4.847,64

115 PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO 4.827,00

116 DIETISTAS E NUTRICIONISTAS 4.796,26

117 SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS 4.779,69

118 PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 4.687,03

119 GERENTES DE RESTAURANTES 4.643,98

120 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM R$ 4.668,00

121 MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES 4.612,03

122 CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO 4.592,80

123 CAIXAS DE BANCO E AFINS 4.584,73

124 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL 4.495,19

125 BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS 4.473,49

126 TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 4.467,47

127 JORNALISTAS 4.464,47

128 SUPERVISORES DE SECRETARIA 4.426,61

129 AGENTES IMOBILIÁRIOS 4.421,84

130 AVALIADORES R$ 4.420,76

131 SUPERVISORES DA MINERAÇÃO 4.375,06

132 ASSISTENTES SOCIAIS 4.293,71

133 SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 4.291,32

134 TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM 4.266,52

135 SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO 4.264,97

136 AGENTES DE SEGUROS 4.262,86

137 FISIOTERAPEUTAS 4.235,71

138 REPRESENTANTES COMERCIAIS 4.163,73

139 ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS 4.145,90

140 DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS 4.135,19

141 ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS 4.126,60

142 AGENTES DE COMPRAS 4.063,21

143 MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS 4.025,97

144 BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS 4.022,12

145 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.976,99

146 AGENTES DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS E PERMISSÕES 3.950,05

147 TRABALHADORES ENCARREGADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO 3.948,98

148 CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 3.900,00

149 TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (SEM CLASSIFICAÇÃO) 3.893,09

150 TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS 3.891,03

151 TÉCNICOS DA WEB 3.853,77

152 INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS 3.837,32

153 GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS 3.832,35

154 ADMINISTRADORES DE SISTEMAS 3.803,98

155 TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA 3.797,84

156 PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS 3.796,10

157 TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO 3.787,40

158 SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS 3.761,40

159 GERENTES DE SERVIÇOS (SEM CLASSIFICAÇÃO) 3.757,93

160 PROFISSIONAIS DA SAÚDE (SEM CLASSIFICAÇÃO) 3.743,37