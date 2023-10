Agência Brasil Confiança do comércio na economia cai pelo segundo mês consecutivo

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 3 pontos na passagem de setembro para outubro, a segunda queda consecutiva, para 89,2 pontos, informou nesta segunda-feira (30) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,8 ponto.

Em outubro, a confiança diminuiu em cinco dos seis principais setores do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) registrou uma queda de 2,0 pontos, atingindo 92,2 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) diminuiu 3,8 pontos, chegando a 86,7 pontos.



“O setor ainda não parece ter sentido os efeitos do início do ciclo de redução de juros e desaceleração da inflação nos últimos meses”, avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota.

Em entrevista para o Portal iG, o professor Renaldo Gonçalves, do Departamento de Ciências Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) declarou que acredita que o corte da Selic deve se repetir, nas próximas reuniões de novembro e dezembro, levando a taxa para um patamar de 11,75% ao final de 2023.

A Selic exerce um impacto direto tanto na economia do quanto na população. Afeta as finanças familiares ao influenciar os juros em financiamentos e empréstimos, além de mexer nos rendimentos de investimentos como poupança, títulos públicos e outras aplicações.