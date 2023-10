Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do Banco Central do Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta segunda-feira (30) as indicações dos economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira para ocuparem posições nas diretorias do Banco Central (BC). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve formalizar essas indicações ainda hoje.

Paulo Picchetti foi escolhido para a diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, enquanto Rodrigo Teixeira assumirá a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Antes de assumirem suas funções, esses indicados passarão por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.

A diretoria do Banco Central é composta por oito diretores, mais o presidente, Roberto Campos Neto. Desde 2021, com a implementação da autonomia administrativa ao BC, os diretores e o presidente têm mandatos com prazo definido em lei, podendo ser substituídos apenas ao término de seus mandatos. Com essas novas indicações, o atual governo terá quatro diretores nos quadros do BC.

Quem são os indicados?

Paulo Picchetti é economista com mestrado pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado pela Universidade de Illinois (EUA). Ele é professor na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e possui vasta experiência em áreas como métodos quantitativos, greves, teoria dos jogos e econometria.

Se aprovado, Picchetti substituirá Fernanda Guardado. O ministro Haddad destacou seu longo histórico de trabalho na Fipe e no IBRI, bem como sua responsabilidade pelos principais indicadores de inflação do país, além de seu “repertório acadêmico considerável”.

Rodrigo Teixeira é um funcionário de carreira do Banco Central, com mestrado e doutorado pela USP, e deve substituir Maurício Costa de Moura. Haddad mencionou que Teixeira foi seu subsecretário de Gestão quando ele era prefeito de São Paulo, ressaltando a ajuda significativa que ele proporcionou na reestruturação de carreiras da prefeitura.

O ministro também enfatizou o respeito que Teixeira recebe dos colegas e demais diretores do BC. “Vai poder, junto ao Banco Central, fazer uma mediação necessária com o governo federal neste momento”, disse Haddad.

Qual a função dos diretores?



A principal responsabilidade dos diretores do Banco Central é assegurar o controle da inflação. No Brasil, o BC segue o sistema de metas de inflação como seu objetivo primordial. A taxa básica de juros da economia, conhecida como Selic, é o principal instrumento utilizado pela instituição para atingir essas metas.

Quando a inflação está em alta, o BC aumenta a Selic. Por outro lado, quando as estimativas de inflação estão em conformidade com as metas estabelecidas, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros básica da economia. Após duas reduções consecutivas, a taxa Selic está atualmente em 12,75% ao ano.

Os diretores do BC desempenham um papel fundamental na determinação das taxas de juros básicas da economia durante as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), que ocorrem a cada 45 dias. O próximo encontro está agendado para esta terça e quarta-feira, 31 de outubro e 1 de novembro. O mercado prevê um novo corte na taxa, reduzindo-a para 12,25% ao ano ainda nesta semana.