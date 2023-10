Agência Brasil Lula falou que governo não deve zerar déficit em 2024





Nesta sexta-feira (27), o deputado Danilo Fortes, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, manifestou seu constrangimento em relação à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a possibilidade de não zerar o déficit fiscal no próximo ano.

O governo estabeleceu desde o início do mandato a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, porém, enfrenta desafios significativos para alcançar essa meta devido a dificuldades na arrecadação e pressões orçamentárias.

Cortes de gastos não são considerados uma alternativa apropriada pelo governo, mesmo que possam contribuir para o equilíbrio das contas públicas.

O presidente Lula destacou que não deseja iniciar o ano de 2024 com cortes em investimentos, especialmente em obras de infraestrutura, enfatizando sua importância para o desenvolvimento do país.

"Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero", falou o petista.

A declaração do presidente repercutiu negativamente no mercado financeiro e entre setores do Congresso, que expressaram preocupação com a possibilidade de não cumprir a meta de déficit zero estabelecida pelo governo federal.

A proposta de orçamento para 2024, enviada pelo governo ao Congresso, inclui uma estimativa de déficit zero, dependendo de medidas para aumentar a arrecadação e outras ações que contribuiriam para o equilíbrio fiscal.

"As declarações do presidente Lula sobre o abandono da meta fiscal causam constrangimento ao ministro Fernando Haddad, que tem lutado muito para o atingimento do déficit zero a partir da aprovação da agenda econômica", comentou Fortes ao G1.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), tem defendido esforços para atingir a meta de equilíbrio nas contas públicas em 2024, enfatizando a importância da responsabilidade fiscal.

"Trata-se de uma fala brochante para a pauta econômica, que sofre resistências no Legislativo. Até porque o próprio atraso na votação da LDO ocorreu para dar a oportunidade para o governo federal realizar o convencimento acerca das propostas da equipe econômica", acrescentou o deputado.





No entanto, o presidente Lula mencionou que o mercado financeiro muitas vezes age de forma "gananciosa" em relação a esse tema, sublinhando o desafio de equilibrar as necessidades de investimento com a estabilidade fiscal.