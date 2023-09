Agência Brasil Entregador tem que subir até o apartamento? O que diz o Ifood



Moradores de prédios frequentemente questionam se os entregadores devem ou não subir até o apartamento para concluir a entrega. Recentemente, o jornalista esportivo Rica Perrone foi criticado nas redes sociais após relatar, no podcast "O Poder nos Bastidores", uma discussão com Marcio Machado, entregador do iFood.

Rica Perrone contou que fez um pedido através do aplicativo e, quando sua encomenda chegou, comunicou ao porteiro que não conseguia descer, pois estava trabalhando. O entregador inicialmente informou que não poderia subir para entregar o pedido, pedindo que Rica descesse. No entanto, após alguns minutos, o entregador decidiu subir até o andar, após o jornalista insistir em receber na porta de casa, não na entrada do prédio.

Rica diz que, dos 50 pedidos mais recentes que realizou, aquele foi o primeiro em que o entregador se recusou a subir com uma de suas encomendas.

A declaração do jornalista recebeu críticas negativas por parte dos internautas, que levantaram questionamentos sobre a conduta de Rica em relação ao entregador.

O jornalista contou ainda, rindo, que arremessou seu pedido contra o entregador, então os dois trocaram ofensas.

O entregador Marcio Machado afirmou em uma postagem no Instagram que não ofendeu Rica Perrone, o que, segundo o jornalista, teria resultado na agressão. Além disso, Machado divulgou que deve processar Rica.

Afinal, o entregador precisa subir até o apartamento do cliente?



Segundo a política do aplicativo iFood , não é uma obrigatoriedade que o entregador suba com o pedido até o cliente.

“A obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa. Se for ao condomínio, esse ponto é a portaria. Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores”, explica Diego Barreto, vice-presidente de estratégias e finanças do iFood.

Em sua política de uso , a plataforma defende que o cliente descer para pegar o pedido não só agiliza a entrega em si como demonstra respeito ao trabalho do entregador ou entregadora, que só pode fazer a seguinte entrega após finalizar aquela.

Projeto 'Rica Perrone' contra agressão a entregadores

O Deputado federal André Janones (Avante) anunciou a intenção de desenvolver um projeto de lei com o propósito de punir atos de ameaça e agressão direcionados aos entregadores de aplicativos e prestadores de serviços. Conforme o parlamentar, a futura legislação será batizada com o nome de Rica Perrone.

"Já vinha há um tempo trabalhando em um projeto que tipifica a ameaça, quando ela ocorrer com trabalhador durante o exercício laboral. Ainda essa semana vou protocolar o projeto “Rica Perrone”, que visa punir exemplarmente todas as ameaças e agressões contra entregadores e demais prestadores de serviços", publicou Janones.