Reprodução: creative commons As propostas vão até a próxima segunda-feira (18), às 21h

A Receita Federal irá realizar um leilão eletrônico com notebooks, smartphones, tablets e até caminhões na próxima terça-feira (19) às 9h. Os produtos a serem leiloados são mercadorias e veículos que foram apreendidos ou abandonados. A arrematação será totalmente online, promovido pela Delegacia da Receita em Ribeirão Preto (SP).

Para participar, o interessado deve ser maior de 18 anos e, se for Pessoa Jurídica, precisam estar regularmente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Em seguida, é só acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) utilizando as identidades digitais da conta "gov.br" com nível de confiabilidade prata ou ouro.

Veja os principais itens do leilão, que são distribuídos em 350 lotes:

smartphones

smartwatches

notebooks

tablets

microfones

câmeras

ferramentas

luminárias

acessórios para pesca

utensílios de cozinha

vinhos importados

carretas

caminhões

caminhonetes

furgões

ônibus

automóveis de passeio

Segundo a Receita, “as mercadorias do tipo celular/acessório não poderão ser comercializadas, tendo destinação apenas para uso pessoal do arrematante, ainda que arrematadas por pessoa jurídica”.

As propostas serão aceitas até as 21h da próxima segunda-feira (18). Os interessados deverão fazer uma proposta para arrematar o lote todo e não somente um produto.

Preço dos lotes

O lote mais barato é com carrinho de bebê, com lance mínimo de R$ 300. Os que possuem celulares o mínimo é R$ 1.000. Já os lotes com automóveis, como as carretas, são vendidos inicialmente por R$ 100 mil.

É possível ainda examinar os lotes agendando a visita nos endereços, datas e horários disponíveis no edital do leilão. Eles estão em vários locais do estado de São Paulo, como Araraquara, São Sebastião, Franco da Rocha, Santos, Presidente Prudente, Taubaté, Sorocaba e São José do Rio Preto.