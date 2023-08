Divulgação/123milhas 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial

A empresa de viagens 123milhas, que vive grave crise financeira , entrou nesta terça-feira (29) com pedido de recuperação judicial. O requerimento foi feito à 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o valor da causa estabelecido em R$ 2,3 bilhões.



A 123milhas alega que muitos fatores internos e externos elevaram de maneira "considerável" os passivos da empresa nos últimos anos. No pedido, a empresa diz que usará a recuperação judicial para cumprir suas obrigações de "forma organizada".

Há pouco menos de duas semanas, em 18 de agosto, a 123milhas suspendeu a emissão de passagens aéreas em pacotes promocionais e a venda de pacotes de viagens de setembro a dezembro, na chamada linha flexível.

Além do CPNJ da própria 123milhas, outras empresas foram incluídas no pedido de recuperação judicial:

Art Viagens, especializada em suporte para emissão de passagens por milhas; e

Novum, holding que possui 100% do capital da agência de viagens.

Entenda o caso

Em 18 de agosto, a 123milhas informou que não vai honrar seus compromissos com os clientes e deixará de emitir passagens de viagens que deveriam acontecer entre setembro e dezembro deste ano. As passagens em questão são da categoria "Promo", que vendia pacotes mais baratos com datas flexíveis.

De acordo com a empresa , os cancelamentos de viagens devem-se "à persistência de fatores econômicos e de mercado adversos, entre eles, a alta pressão da demanda por voos, que mantém elevadas as tarifas mesmo em baixa temporada, e a taxa de juros elevada".

Na última semana, o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, disse que "a argumentação de que houve alteração no cenário econômico não é problema do consumidor", e que "os riscos do negócio pertencem à empresa que oferece os serviços".

Para reembolsar os clientes, a 123milhas não oferece a opção em dinheiro, mas apenas em vouchers para serem usados em outros produtos da empresa. A prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que fez a empresa ser notificada por Procons estaduais e pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) , além de ser investigada pela Justiça.