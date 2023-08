Divulgação Ministério da Ciência autoriza concurso para 614 vagas

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação autorizou a abertura de concurso público para preencher 614 vagas. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (3).

São 153 vagas para o cargo de pesquisador, 265 para Tecnologista, da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e 196 oportunidades de Analista em Ciência e Tecnologia, da Carreira de Gestão Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia. O concurso será para cargos vagas efetivas no ministério. Confira mais editais de concursos abertos aqui.

A data limite para publicação do edital do concurso é dia 25 de setembro deste ano.

O governo monitora um projeto de lei do Senado Federal que muda regras para contratação por concursos públicos . Entre as novas regras, estão mudanças nos requisitos para a aprovação de candidatos para cargos públicos, a possibilidade de exigência de formação prévia para parte dos concorrentes, e a regulamentação do uso de tecnologias.

No texto, há ainda a possibilidade de provas à distância, por meio do uso de “plataforma eletrônica com acesso individual seguro e em ambiente controlado”. Nesse caso, seria necessário garantir igualdade de acesso e oportunidade.