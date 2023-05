Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Gestão, Esther Dweck, durante anúncio de novos ministros que comporão o governo.

O Ministério da Gestão e Inovação monitora e apoia um projeto de lei do Senado Federal que muda regras para contratação por concursos públicos .

Entre as novidades, estão mudanças nos requisitos para a aprovação de candidatos para cargos públicos, a possibilidade de exigência de formação prévia para parte dos concorrentes, e a regulamentação do uso de tecnologias.



O governo quer implementar novas formas de avaliação, além da prova escrita, objetiva, dissertativa ou oral. Entre as possibilidades, estão:

Conhecimentos: provas escritas, objetivas ou dissertativas, e provas orais, que cubram conteúdos gerais ou específicos;

·Habilidades: elaboração de documentos e simulação de tarefas próprias do posto, bem como testes físicos compatíveis com suas atividades;

·Competências: avaliação psicológica, exame de higidez mental ou teste psicotécnico, conduzido por profissional habilitado nos termos da regulamentação específica.

No texto da lei, há ainda a possibilidade de provas à distância, ou seja, on-line, por meio do uso de “plataforma eletrônica com acesso individual seguro e em ambiente controlado”. Nesse caso, seria necessário garantir igualdade de acesso e oportunidade.

O projeto implementa ainda a possibilidade de o certame cobrar formação prévia. Esta seria uma etapa posterior à das provas de seleção, que poderá ser de caráter eliminatório, classificatório, ou eliminatório e classificatório, se aplicado.

Alguns concursos já adotam a estratégia, como o do IBGE, que, após a seleção dos candidatos, forma os profissionais a depender da área de atuação.

Se o candidato não se adaptar, ou for reprovado, nesta etapa, ele não terá sua matríula efetuada.