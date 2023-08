Valter Campanato/Agência Brasil - 10/10/2018 Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, em entrevista à imprensa

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, deve pedir novamente que o governo reduza o teto dos juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto nacional do Seguro Social (INSS) . Ele se baseia na expectativa de redução dos juros, que teve início na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que reduziu a Selic de 13,75% para 13,25% ao ano.



Em março deste ano, o ministro brigou pela redução e conseguiu que o governo estipulasse o teto de 1,97% para os juros do consignado. Segundo ele, a questão voltará em breve ao Conselho Nacional de Previdência Social.

"Essa questão das taxas de juros será discutida dentro do Conselho, proximamente. Vamos aguardar um pouco o comportamento do mercado. Mas fico feliz de, finalmente, ver o Banco Central diminuir os juros e mostrar que deverá dar uma sequência nas diminuições da taxa. Acho que essa questão do consignado continua muito grave", afirmou o ministro ao jornal O GLOBO.



"Precisamos reduzir essas taxas. Nossa meta é baixar o teto, porque ali é criado um paradigma para outros setores", completou.



Na última investida contra os juros da modalidade, Lupi estipulou teto de 1,7%, mas o patamar desagradou bancos que ameaçaram suspender o crédito, fazendo com que se buscasse um meio-termo.

Lupi também demonstrou insatisfação quanto ao tamanho da fila do INSS e enfatizou que o objetivo da Previdência é reduzir o tempo de espera para 45 dias.