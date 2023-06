Lula Marques/ Agência Brasil - 22/03/2023 Rodrigo Pacheco participou de evento em Portugal nesta quarta-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira (28) que é necessário "trabalhar na redução imediata" da taxa básica de juros da economia brasileira.



Em discurso no XI Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, Pacheco disse que o Senado tem o compromisso de avançar com medidas que possam sustentar o novo arcabouço fiscal , aprovado na Casa e devolvido à Câmara dos Deputados após modificações.

Segundo Pacheco, o principal pilar para sustentar a nova regra fiscal é a queda na taxa de juros. O presidente do Senado disse que, nesse sentido, a Casa vai fazer o que lhe cabe ao cumprir a lei que prevê que o presidente do Banco Central (BC) seja ouvido a cada seis meses para expor as bases da política monetária.

"Nós vamos cumprir fielmente, sem prejuízos de convites feitos por comissões, mas no plenário do Senado Federal, já nos primeiros dias de agosto, a arguição pública do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que possa demonstrar as razões pelas quais a taxa de juros ainda está a 13,75% ao ano no Brasil, considerando todos esses fatores econômicos e financeiros que nós temos hoje, muito propícios para a redução da taxa de juros", disse Pacheco.



Ao citar convite de comissão, o presidente do Senado se refere ao convite aprovado nesta terça-feira (27) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para que Campos Neto explique o alto patamar dos juros.

"Eu não tenho dúvida do desejo do presidente Roberto Campos Neto da redução da taxa de juros, mas é muito importante que nessa arguição pública já comecemos o segundo semestre com esse propósito da redução da taxa básica de juros do Brasil", disse Pachecho, acrescentando que o corte na Selic "propiciará geração de empregos e geração de riqueza para o país".

Nesta terça-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC divulgou ata da última reunião - na qual manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. No documento, o órgão indica que o ciclo de cortes nos juros pode começar na próxima reunião, agendada para o início de agosto.



Além do corte nos juros, Pacheco também citou outros projetos que considera essenciais para aumentar a arrecadação e ajudar o governo a colocar o arcabouço fiscal em prática, como a repatriação de recursos nacionais, um projeto de microcrédito, um programa de parcelamento de multas em agências reguladoras, o marco legal das garantias, a atualização de ativos, a simplificação tributária, a legalização de jogos eletrônicos e a inclusão dos beneficiários do Bolsa Família no setor produtivo