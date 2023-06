Lula Marques/ Agência Brasil - 27/04/2023 Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em audiência no Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou nesta terça-feira (27) a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) , do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano na reunião da última semana.

A declaração foi dada em conversa rápida com jornalista na entrada do Ministério da Fazenda. Questionado sobre a sinalização do banco de que pode reduzir os juros em agosto, o ministro se limitou a dizer "que bom".



"Quem bom. Ainda vou ler com calma e falo com vocês", disse Haddad.

No parágrafo 19 do documento o BC diz que "a avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião".

Haddad participou de do evento "Yesterday, Today, Tomorrow" em Brasília, que fala sobre transição energética no país. Ele disse que ainda esta semana anunciará medidas do governo sobre esse tema.

"O Brasil se encontra em um momento muito especial. Estamos realinhando com os propósitos ecológicos. Lula determinou que todos os ministérios trabalhem pela transição. Esta semana vamos apresentar medidas, junto com a ministra Marina", afirmou o ministro.