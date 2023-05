Pixabay 40% ainda não enviaram declaração do Imposto de Renda

A 15 dias do fim do prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda , 15,6 milhões de contribuintes obrigados a declarar ainda não enviaram o documento, o que representa 40% do total esperado pela Receita Federal.



O prazo para enviar a declaração se encerra no dia 31 de maio. Quem for obrigado a declarar o Imposto de Renda e não o fizer pode ter que pagar multa que varia entre R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

São obrigados a declarar o Imposto de Renda contribuintes que:

Receberam rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022;

Tiveram receita bruta anual na atividade rural acima de R$ 142.798,50;

Tiveram a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2022, de bens ou direitos acima de R$ 300 mil;

Obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto;

Realizaram operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil;

Passaram à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2022.

Segundo dados divulgados pela Receita Federal, 69,91% dos contribuintes que já entregaram suas declarações têm valores a receber na restituição, enquanto 16,31% têm impostos a pagar e 13,79% não têm nada a pagar nem a receber.



Dos que já enviaram a declaração, 57% optaram pelo modelo simplificado, que substitui as deduções por um desconto fixo de 20% na base de cálculo do imposto.