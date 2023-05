Valter Campanato/Agência Brasil - 09/02/2023 Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, critica taxa de juros

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira (8) que o Banco Central (BC) precisa reduzir a taxa de juros no Brasil. Na última semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano, patamar em que se encontra desde agosto do ano passado.



"Quero reforçar a necessidade de o Banco Central cair na real e tirar o pé do pescoço da economia brasileira. Para retomarmos, com vigor, o crescimento da economia e geração de emprego e renda. Reduzir juros é gerar empregos", disse Marinho em discurso no 5º Congresso Nacional da UGT.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Além de membros da UGT, o congresso reuniu mais de mil pessoas, entre elas representantes de centrais sindicais de diversos setores da economia, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical.



"Esta luta não é simplesmente um capricho. Nós não estamos pedindo para o Banco Central em favor do presidente Lula, em favor do nosso governo. É em favor da classe trabalhadora, da economia, das empresas brasileiras", completou Marinho.

No mesmo evento, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, pediu para as centrais sindicais tornam públicas suas críticas à atual taxa de juros .



Com as falas, os ministros engrossam o coro do governo contra a gestão de Roberto Campos Neto na diretoria do BC. Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não se pode falar de juros no Brasil . "Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas", disse o presidente, se referindo a Campos Neto.