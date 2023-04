Luciano Rocha Santander

O Santander em parceria com a Frazão Leilões vai promover em 10 de abril, às 10h30, o leilão de sete imóveis comerciais, localizados em Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Um dos destaques é uma sala comercial em Porto Alegre (RS), na Rua Carlos Trein Filho. O imóvel tem 927,52m² de área útil. O lance inicial é de R$3,6 milhões. Já em Campos dos Goytacazes (RJ), está um lote desocupado de 2.892m² de área total, na Rua Doutor Silvio Bastos Tavares, com lance a partir de R$1,9 milhão.

Em Cabo do Santo Agostinho (PE) está outro lote, com 156.037m² de área total. Está situado na Rodovia Pe-60 e o lance inicial é de R$3,7 milhões.



Todos os lotes citados acima podem ser pagos à vista ou por financiamento com Crédito para Pessoa Jurídica ou Física (CDI mensal + Taxa pré-fixada -- a depender do “rating” do cliente). A entrada mínima é de 20% e o pagamento do saldo pode ser feito em até 36 meses ou em até 120 meses. Carta de Crédito de outros bancos também são aceitos. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis.