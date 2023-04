Marcello Casal Jr/Agência Brasil Lote extra tem consulta adiada

A consulta ao lote extra do abono salarial do PIS/Pasep , prevista para esta quarta-feira (5), foi adiada. A nova data ainda não foi divulgada, mas a previsão é de que a consulta seja liberada na sexta-feira (7).



O lote extra incluiu beneficiários que não estavam nos lotes anteriores por divergências de dados. Com correções de empregadores enviadas através da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), cerca de 2,7 milhões de trabalhadores forem incluídos.



Os beneficiários que entrarem no lote extra receberão o abono salarial entre abril e junho, seguindo o calendário padrão . Para quem deveria ter recebido em fevereiro e março, o pagamento cairá no dia 17 de abril, junto com os beneficiários de abril.

Têm direito a receber o abono salarial trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base de 2021; que exerceram atividade remunerada por ao menos 30 dias no ano-base; e que tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial.



O valor a ser recebido varia de R$ 108,50 a R$ 1.302. Para cada mês trabalhado em 2021 (mais de 15 dias já é considerado um mês), se soma R$ 108,50 - o máximo, portanto, é de 12 meses, ou R$ 1.302, o equivalente ao salário mínimo atual.