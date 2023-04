Reprodução Twitter Lacta removeu a propaganda horas após a veiculação

A Lacta removeu uma peça publicitária de Páscoa após críticas e acusações de racismo. No vídeo de dez segundos, uma personagem branca entrega um ovo de chocolate de presente a uma pessoa preta por ter feito a decoração da casa.

O vídeo mostra apenas as mãos que compartilham o chocolate, com a mensagem: "Quem faz a decoração da Páscoa merece um presente de Páscoa". Ao final, uma voz anuncia, em off: "Lacta. Cada pedacinho aproxima".

O vídeo saiu do ar horas depois da veiculação, assim que as críticas começaram a surgir. (veja ao final da matéria)

A Lacta pertence à gigante Mondelez, que também tem em seu portfólio Bis, Club Social, Oreo e Tang, entre outras.

Procurada pelo iG , a Mondelez disse que “a marca Lacta errou e a peça foi retirada do ar. A empresa fortalecerá ainda mais a conscientização e a prática da pauta antirracista internamente e junto aos seus fornecedores. Repudiamos veementemente qualquer tipo de racismo, preconceito e discriminação”

Veja o video:

Mano um absurdo ter um comercial racista assim em pleno 2023 pic.twitter.com/BrAKT9Hauh — . (@ilovemyanalog) March 30, 2023