Washington Costa/MF - 12.01.2023 Simone Tebet participou de audiência na Câmara

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira (3) que a reforma tributária é a "bala de prata" do governo para reduzir os custos das empresas, gerar empregos e permitir o crescimento da economia.



"A reforma tributária é a única bala de prata. Eu diria que o arcabouco fiscal é a bala de bronze, o dever de casa dentro do Executivo para dar credibilidade necessária e permitir que os juros comecem a cair", disse Tebet, durante audiência do grupo de trabalho que discute a reforma tributária na Câmara.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



No anúncio do arcabouço fiscal , na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também havia usado o termo para afirmar que a nova regra fiscal não é uma "bala de prata". "Isso aqui não é uma bala de prata que resolve tudo. É o começo de uma longa jornada. É um plano de voo de como vamos enfrentar o problema da economia brasileira", afirmou, na ocasião.

Nesta terça, Tebet ainda disse que a reforma tributária ideial é aquela que seja possível. Ela também falou sobre a sonegação de impostos no sistema tributário brasileiro.



"A complexidade e burocracia geram uma sonegação de R$ 500 bilhões. Só preciso de 20% disso para comprovar que no ano que vem a gente zere o déficit fiscal", afirmou Tebet, se referindo à previsão presente no arcabouço fiscal.