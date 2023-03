Diogo Zacarias Haddad apresenta novo arcabouço fiscal, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e secretários da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta quinta-feira (30) o novo arcabouço fiscal , que prevê a estabilização da dívida pública até 2026, além de zerar o déficit público primário da União no próximo ano, superávit primário de 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026. O superávit primário é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, excluindo gastos com pagamento de juros.

O texto também projeta que o crescimento das despesas sejam limitados a 70% do aumento das receitas. No entanto, caso a arrecadação não seja suficiente para atingir a meta de superávit, esse percentual cai para 50% no ano seguinte e 30% no posterior.

Por exemplo, se a projeção for de alta de 5% acima da inflação na arrecadação no ano seguinte, as despesas poderão crescer até 3,5%. Agora, se esses 5% não forem suficientes para atingir o superávit primário, as despesas subirão apenas 2,5% ou 1,5%. "É importante a própria regra dispor de mecanismos de autocorreção", disse o ministro.

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, afirmou, durante a apresentação, que sua pasta está "absolutamente tranquila e convicta" de que, se o texto for aprovado pelo Congresso, será possível ter "qualidade no gasto público" e atingir a meta de zerar o déficit. "O arcabouço é flexível, portanto crível. Ele é transparente porque ele é simples. E ele tem um foco", afirmou a ministra.

Substituto do teto de gastos

Se aprovado pelo Congresso Nacional , o conjunto de regras fiscais substituirá o teto de gastos, em vigor desde 2016, que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior. Com o novo arcabouço fiscal, o Orçamento volta a ter aumento real.

"O teto de gastos está sendo substituído hoje por uma regra que procura sanar deficiências das regras anteriores", afirmou Haddad.

O novo texto também estabelece um valor mínimo para investimentos e exclui das regras já existentes o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e piso da enfermagem.

Ao chegar no Congresso, Haddad disse que o texto acompanha experiências "mais avançadas" do mundo. "É uma proposta moderna, que está em linha com o que tem de mais avançado no mundo, e penso que vai dar ao país uma trajetória de desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista social", disse.

O ministro esclareceu que o crescimento da despesa terá como referência as despesas feitas até julho do ano anterior.



"Essa diferença entre o incremento da receita e da despesa, eu vi nas redes sociais gente dizendo que pode inflar receitas, isso não vai acontecer porque a receita que vai ser observada é a que fecha em julho do ano anterior, da remessa do orçamento para o Congresso Nacional. Vamos estar ancorados do ponto de vista da previsibilidade" disse. Com isso acaba o risco de o orçamento ser enviado com receitas infladas.

Por fim, o ministro defendeu que as novas regras trarão segurança e previsibilidade às famílias, aos investidores e aos empresários. "Precisávamos de regras que fossem exigentes, mas críveis, para as pessoas acreditarem naquilo que estamos apresentando", declarou.

Segundo Haddad, a proposta engloba "o melhor dos dois mundos", unindo um "consistente" superávit primário e aumento das receitas acima das despesas.

Cumprimento das metas

Perguntado sobre a possibilidade de cumprimento das metas, Haddad respondeu que serão buscadas novas fontes de arrecadação. "Não pensamos em CPMF, acabar com o Simples, ou reonerar a folha de pagamentos, não é disso que se trata. Trata-se de colocar o pobre no Orçamento e o rico no Imposto de Renda, ou seja, temos que fazer quem não paga imposto, pagar".

"Temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras de décadas. Vamos, ao longo do ano, encaminhar medidas para dar consistência a esse anúncio. Sim, contamos com setores que estão beneficiados e setores novos que não estão regulamentados. Vamos fechar os ralos do patrimonialismo brasileiro e acabar com uma série de abusos que foram cometidos contra o Estado brasileiro", finalizou.

Na apresentação, o governo promete que o novo arcabouço fiscal vai garantir:

Menos inflação

Mais estímulo ao investimento privado

Menos juros na dívida pública

Atração de investimentos internacionais

Recuperação do grau de investimento

Mais previsibilidade e estabilidade

Mais pobres de volta ao orçamento

Recuperação do orçamento de políticas públicas essenciais

Mais espaço para investimento público

Ministério da Fazenda Apresentação do Ministério da Fazenda