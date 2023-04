Qualquer brasileiro pode tentar a sorte na Mega Millions e quem sabe ser o

próximo bilionário. Para isso, basta jogar com toda a segurança e praticidade ,

sem sair de casa, por meio do site TheLotter. O sorteio acontecerá na próxima

sexta-feira, dia 31 de março.

Divulgação Bilhetes de apostas da Mega Millions





































Essa semana, na sexta-feira, 31 de março , a loteria americana Mega Millions vai

sortear o prêmio no valor de US$355 milhões , o equivalente a R$1,83 bilhão .

Por mais que não seja um novo recorde mundial, o valor desse jackpot – US$ 355

milhões – é impressionante e muito acima dos outros prêmios de loteria.

Felizmente, todos os brasileiros também têm a chance de ganhar essa fortuna!

Para concorrer é só comprar on-line os bilhetes oficiais da Mega Millions, através

da TheLotter.net .

Adrian Cooremans, porta-voz da TheLotter explica: “A TheLotter dá aos jogadores

a oportunidade de participar das loterias mais emocionantes do mundo. Milhões de pessoas de todas as partes do planeta compram seus bilhetes de loteria em nosso site”.

“Qual a melhor parte de jogar na loteria on-line na TheLotter? Nossos clientes não

somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo, uma jogadora ucraniana chamada Nataliia ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Mega Millions usando o nosso serviço”, acrescenta Cooremans.



Nesta sexta-feira, um brasileiro pode levar o prêmio para casa! Ganhar mais

de 1,83 bilhão de reais muda a vida de qualquer pessoa, e pode ser a sua.

Divulgação Loteria americana Mega Millions sorteia prêmio milionário





































4 passos para jogar na Mega Millions, do Brasil

Em apenas alguns minutos, qualquer brasileiro pode tentar a sorte para ganhar o

jackpot da Mega Millions. É só seguir 4 passos simples para participar do próximo

sorteio:

1. Abrir uma conta gratuita na TheLotter .

2. Selecionar a loteria Mega Millions EUA.

3. Escolher 5 números principais e um número adicional “Mega Ball”.

4. Confirmar a compra e efetuar o pagamento.

Ao jogar on-line com a TheLotter , os brasileiros têm uma variedade de métodos

de pagamento para escolher, incluindo Banco do Brasil, Bradesco, Santander,

entre outros.

Todo o processo de compra de bilhetes de loteria on-line é totalmente seguro e

transparente. E caso tenha alguma dúvida e necessite de ajuda, o atendimento ao

cliente, em português, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Como a TheLotter funciona?

A TheLotter envia seus agentes locais, nos Estados Unidos, para comprar bilhetes

de loteria oficiais em nome dos clientes do mundo todo, que recebem uma cópia

digitalizada destes bilhetes, na conta pessoal, antes do sorteio. Para este serviço,

o site cobra uma taxa de transação. Caso um cliente seja sorteado, o prêmio é

100% dele, pois o site não tem nenhuma comissão dos bilhetes ganhadores .

Mas é seguro e legal?

Segundo as regras das loterias americanas, não é necessário ser residente ou

cidadão dos EUA para jogar. Contudo, para poder receber qualquer prêmio, o

bilhete de loteria não pode sair do território americano. É por isso que os bilhetes

dos nossos clientes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos. Além

disso, os clientes recebem em suas contas pessoais do site, uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

Se o jogador ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será

depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da

Mega Millions , a empresa arcará com todas as despesas da viagem, para que ele

possa receber o prêmio pessoalmente nos Estados Unidos, sem se preocupar com nada!

Compre bilhetes da Mega Millions antes desta sexta-feira

E aí, o que você acha? Será que um brasileiro vai faturar o impressionante jackpot

desta sexta-feira à noite? Por que não? Qualquer pessoa do mundo, inclusive do

Brasil, pode ser o próximo grande vencedor! É só dar o primeiro passo, entrar no

site da TheLotter e comprar bilhetes da Mega Millions antes desta sexta-feira, 31

de março de 2023 .