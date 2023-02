Agência Brasil Bolsa Família terá complemento para famílias com crianças

O Ministério do Desenvolvimento Social informou que o novo Bolsa Família deve disponibilizar R$ 18 bilhões para famílias que tem crianças de até seis anos ao longo de 2023. O desenho do programa social está sendo feito pela pasta e pela área econômica do governo federal.



Em campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu pagar o valor extra de R$ 150 por criança de até seis anos. As famílias receberão o valor para complementar o benefício básico, que é de R$ 600.

No total, o Bolsa Família terá orçamento de R$ 175 bilhões, de acordo com o ministério. O valor é o mesmo previsto na aprovação do Orçamento da União para este ano.

O desenho do novo Bolsa Família deve ser entregue ao presidente Lula até o final de fevereiro, e o lançamento oficial acontecerá em março .