Divulgação - 13.02.2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (15) que o governo federal vai lançar em março um "novo Bolsa Família". A medida havia sido antecipada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta terça (14) .

“Na semana que vem, vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 por cada criança até seis anos de idade, para que a gente possa na infância, em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças”, disse o presidente em cerimônia de alusão às obras de duplicação da BR-101, em Maruim, em Sergipe.

Lula disse que o aumento no gasto foi possibilitado pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Transição, aprovada antes mesmo dele assumir. Além do adicional do Bolsa Família, Lula prometeu retomar os investimentos no país.

“Estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos seis anos, essas obras vão voltar a funcionar por que o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria para a qualidade de vida das pessoas”, disse.

O presidente agradeceu a todos os parlamentares que votaram pela aprovação da PEC.

“Quero agradecer a cada deputado federal de Sergipe que esteve conosco. Aos senadores que estiveram conosco e ao povo que nos ajudou. A aprovação da PEC é a razão pela qual eu estou aqui hoje dizendo pra vocês: o Brasil voltou a funcionar, o Brasil voltou a trabalhar. É importante saber que todos os deputados – e eu vou precisar de todos para que a gente possa fazer as mudanças que nós temos que fazer no país”, afirmou Lula.