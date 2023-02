shutterstock Apenas trabalhadores com carteira assinada têm direito ao abono

O abono salarial do PIS/Pasep começa a ser pago nesta quarta-feira (15) para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, no caso do PIS, e com número de registro terminado em 0, no caso do Pasep.

Além disso, os trabalhadores precisam atender outros requisitos, como:

Estar a 5 anos cadastrado no Cnis;

Ter trabalhado pelo menos um mês com carteira assinada em 2021;

Ter remuneração média de até dois salários mínimos;

Ser contratado por empregadores que contribuem para o programa PIS/Pasep.

Vale lembrar que empregados domésticos e trabalhadores empregados por pessoa física não têm direito aos valores.

De acordo com o Ministério do Trabalho, são aproximadamente 23,6 milhões de trabalhadores que devem receber os valores equivalentes ao ano de 2021. No total, a quantia reservada para os pagamentos deste ano será de R$ 24,4 bilhões.

Onde consultar sobre o abono?

A consulta sobre o direito ao benefício deve começar a partir do dia 5 de fevereiro. É possível checar informações como valores, datas e os bancos de recebimento pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal do governo federal.

O saque do valor deve ser realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, variando de acordo com o tipo da empresa.

Como calcular os valores do PIS/Pasep?

Os valores disponíveis para os trabalhadores variam de R$ 109 a R$ 1.302, a depender dos meses em atividade do contribuinte. Para calcular o valor pago pelo governo, a conta prevê 1/12 do salário mínimo válido durante a data do pagamento multiplicado pelo número de meses trabalhados pelo empregado.

Até quando o abono vai estar disponível?

O cadastrado possui entre os dias 15 de fevereiro e 28 de dezembro de 2023. Os trabalhadores que não sacaram os valores no ano anterior só poderão receber o dinheiro a partir do início dos pagamentos desta edição do programa.

O valor máximo do abono deve se estabelecer em R$ 1.302. Após uma série de discussões do governo federal sobre aumentar o salário mínimo para R$ 1.320, a proposta não seguiu adiante, e a remuneração ficou com os valores estabelecidos em dezembro de 2022.

Confira o calendário do abono PIS/Pasep para 2023

Abono PIS - Concedido pela Caixa Econômica Federal

Disponível para aqueles que trabalharam em empresas privadas

Janeiro e fevereiro - de 15/02/2023 até 28/12/2023

Março e abril - de 15/03/2023 até 28/12/2023

Maio e junho - de 17/04/2023 até 28/12/2023

Julho e agosto - de 15/05/2023 até 28/12/2023

Setembro e outubro - de 15/06/2023 até 28/12/2023

Novembro e dezembro - de 17/07/2023 até 28/12/2023

Abono Pasep - Concedido pelo Banco do Brasil

Disponível para aqueles que trabalharam em empresas públicas