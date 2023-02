Reprodução/Twitter @dilmabr A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff

A ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT) afirmou neste domingo (12) que a taxa básica de juros, a Selic , levará o país para recessão econômica se continuar no patamar atual de 13,75%.

Ela endossou as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central (BC) durante evento dos 43 anos do Partido dos Trabalhadores em Brasília (DF).

“Quando o presidente Lula questiona as taxas de juros, ele está defendendo o futuro do seu governo. A taxa de juros a 13,75% [ao ano] está condenando [o país] a uma depressão, um momento de perda, de renda e de emprego. Então, portanto, nós temos de entender e defender o governo”, disse Dilma.

Para Lula e integrantes do PT "não há justificativa" para a manutenção da Selic em 13,75%. Na visão dos críticos, Campos Neto seria aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e estaria trabalhando contra o governo.

O presidente Lula indicou Dilma para presidir o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) , instituição ligada aos Brics, agrupamento de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Estatais

Dilma também afirmou que Lula precisa de apoio para reestatizar a Eletrobras e alavancar os investimentos da Petrobras, que na última gestão acelerou a venda de ativos.

Dilma cobrou uma remodelação do BNDES como banco de investimento. No governo Bolsonaro, o banco de fomento atuou mais como um formulador de projetos do que financiador.

“O presidente Lula precisa, por exemplo, e ele está lutando por isso, precisa ter condições de fazer com que a Eletrobras volte a ser a empresa dos brasileiros. O presidente Lula precisa retomar os investimentos que estão paralisados. Precisa ter Minha Casa Minha Vida. Precisa ter investimentos da Petrobras. Precisa ter uma remodelação do BNDES no sentido de ser um banco de investimento”, declarou Dilma.