O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), disse neste sábado (11) que o governo irá entregar 170 mil casas em 2023 pelo programa Minha Casa, Minha Vida, por meio de uma parceria da União com Estados e Municípios.

O programa será relançado nesta terça-feira (14), em Santo amaro da Purificação, na Bahia, quando Lula assinará a ordem para retomar 5.835 obras paradas do programa.

“Aqui em Santo Amaro da Purificação seguimos essa estratégia para concluir as obras rapidamente e poder entregar logo as casas à população. Vamos fazer o mesmo em cidades de todo o país. Assim, evitamos a burocracia de ter que contratar outra empresa para fazer os reparos necessários”, declarou Rui Costa, que foi à cidade vistoriar imóveis do programa que serão entregues por Lula na terça. Veja o vídeo:

Ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e da prefeita de Santo Amaro da Purificação, Alessandra Gomes (PDT), Rui Costa vistoriou algumas unidades do programa. A cidade conta com 684 moradias construídas com dinheiro público.

O Planalto avalia ainda entregar novas unidades em São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Goiás e Paraíba. Em todo o Brasil, segundo Rui Costa, 170 mil moradias já estão mais de 90% concluídas. “A determinação do presidente Lula é agilizar os consertos e entregar todos os imóveis”.

No mês passado, o ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o programa, que havia sido rebatizado para Casa Verde e Amarela na gestão Bolsonaro, deixou 83 mil obras paradas.

Orçamento da pasta de Cidades tem R$ 10 bilhões reservados para o programa habitacional.