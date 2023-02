Arquivo O Dia / Divulgação Chico Alencar quer que Planalto apoie projeto que prevê aumento real ao Bolsa Família

O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) protocolou um projeto que prevê reajuste do Bolsa Família atrelado a inflação e o PIB do ano anterior. A proposta foi enviada à Mesa Diretora neste fim de semana.

A ideia de reajuste segue os moldes da revisão do salário-mínimo prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Palácio do Planalto, neste primeiro momento, não deve se opor ao projeto.

Segundo Alencar, a medida é necessária para fornecer aumento real aos beneficiários do programa social.

"Consideramos indispensável que haja uma política de valorização real do principal programa de transferência de renda do Brasil", disse.

O texto prevê o cálculo da inflação ligado ao Índice de Preços ao Consumidor (INPC), medida do IBGE, ou o IPC-1, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No resultado, seria acrescido o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Se aprovada, a medida passará a valer em 2024.

Atualmente, o Bolsa Família está com parcelas de R$ 600 e conta com mais de 20 milhões de beneficiários. Nas próximas semanas, o Planalto deve anunciar novidades e a reestruturação do programa.