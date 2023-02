Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira defendeu autonomia do BC

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta quinta-feira (9) a autonomia do Banco Central (BC), tema que vem sendo discutido após críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à instituição.



Para Lira, a independência do BC é uma "marca mundial" e, segundo ele, a maioria dos deputados federais pensa da mesma forma.

"Eu tenho a escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa em relação à independência do Banco Central, que nesse assunto não retroagirá. O Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional", disse Lira, em entrevista à imprensa em Cascavel (PR), onde participou de uma feira agropecuária.

Nos últimos dias, Lula criticou o BC, sobretudo por conta do alto patamar (13,75% ao ano) da taxa básica de juros da economia, a Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), órgão ligado ao banco.

Nesta segunda-feira (6), Lula disse que "não existe justificativa" para a Selic estar tão alta, e chamou de "vergonha para o povo brasileiro" as justificativas do Copom.

Como resposta a Lula, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, defendeu nesta terça-feira (7) a autonomia do Banco Central . "Quanto mais independente você é, mais eficaz você é", afirmou.



Além de Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também defendeu a autonomia do BC . Nomes ligados a Lula, como o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, negaram que o presidente queira acabar com a autonomia da instituição financeira.