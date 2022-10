Reprodução/Jovem Pan 28.09.2022 Paulo Guedes acusa imprensa de fake news

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que são "fake news" os documentos vazados que indicam que a pasta estaria estudando o reajuste do salário mínimo abaixo da inflação e o fim das deduções de despesas com saúde e educação no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).



Os documentos foram vazados, respectivamente, pelos jornais Folha de S. Paulo e Estadão, e causaram incômodo no governo. Nesta terça-feira (25), em evento da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Guedes alegou que as notícias são uma "mentira deslavada".

"Cada dia tem uma notícia nova de que nós estamos querendo fabricar maldades. Isso é uma vergonha, um roubo de esperança. É fake news", afirmou o ministro, que acrescentou que o objetivo da mídia é "criar desassossego na classe média brasileira".



Na última semana, um documento do ministério da Economia obtido pelo jornal Folha de S. Paulo revelou que a equipe técnica de Guedes estudava reajustar o salário mínimo, as aposentadorias e demais benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abaixo da inflação. O objetivo seria reduzir despesas que pressionam o Orçamento.



Depois da notícia vir à tona, Guedes negou a medida e disse que está garantido o reajuste acima da inflação para o próximo ano. No Orçamento de 2023 enviado pelo governo ao Congresso, porém, está previsto apenas a correção pela inflação.

Nesta semana, outro documento divulgado pelo Estadão revelou que técnicos do ministério da Economia estudavam acabar com as deduções de despesas com saúde e educação no IRPF, o que afetaria, sobretudo, a classe média.

No evento da OCB, Guedes se comprometeu a não concretizar a medida que, segundo ele, já foi "recusada e descartada". "Vou deixar claro o seguinte: não vamos tirar as isenções da classe média para despesas com saúde e educação. Fiquem tranquilos, fiquem seguros, vocês já nos conhecem", afirmou o ministro.

Guedes ainda afirmou que o governo quer "aumentar a isenção para as faixas mais baixas, de forma que elas não tenham que recolher o imposto de renda".



Sem provas, o chefe da pasta disse que os vazamentos de documentos internos do ministério da Economia para a imprensa acontece por uma "combinação de aparelho petista dentro do governo com militância de mídia".

"Tem petista aqui dentro [do ministério da Economia], ele senta, faz um documento e começa a vazar para a imprensa como se fosse um plano do governo. Ele mesmo faz o estudo e ele mesmo vaza, para um jornalista que possivelmente é militante", acusou Guedes.

