O Ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles nesta quarta-feira (26). Em discurso em tom de campanha em evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte (MG), Guedes reclamou do teto de gastos, criado pelo ex-ministro.



"O teto é mal construído", disse Guedes. "É tão mal construído que o ministro que estão falando que vai ser do Lula, o Meirelles, nem economista é. Ele fez um teto, passou dois anos falando, e ele fala empolado: 'estão furando meu teto'. Já anunciou que vai entrar furando. Porque é um teto muito mal construído", continuou.

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não confirmou quem será o ministro da Economia em seu eventual governo. Um dos nomes cotados é o de Meirelles.

Como disse Guedes, o ex-ministro não é, de fato, formado em economia, mas é um nome bastante respeitado no mercado. Meirelles foi o responsável pela criação do teto de gastos durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Em um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL), Guedes tem planos para alterar o teto de gastos. O objetivo é ampliar despesas para cumprir promessas de campanha de Bolsonaro, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600.



Além de criticar Meirelles, Guedes ainda atacou Lula, afirmando que o Brasil não irá crescer sob seu comando. "'No ano que vem, finalmente o PIB[Produto Interno Bruto] não vai crescer'. Se o outro candidato ganhar, eu acredito. Se nós ganharmos, vão ser 10 anos de crescimento de 3%, 3,5%, 4%", afirmou. Durante a gestão de Bolsonaro, o PIB brasileiro cresceu 1,1% em 2019, recuou 4,1% em 2020 e subiu 4,6% em 2021.