MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Novas vagas são abertas em todo o Brasil

Mais de 278 mil empregos foram gerados em setembro, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quarta-feira (26).



Em comparação com o mesmo mês de 2020 e de 2021, o cenário mostra piora. Em setembro de 2020, o saldo foi de 299 mil empregos, contra 330 mil em 2021.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, houve aumento de vagas de emprego em todos os estados e em todos os cinco grandes grupos da economia em setembro deste ano.

O setor que mais gerou empregos no mês passado foi o de Serviços, com saldo de 122.562 postos de trabalho. Em seguida, veio o Comércio, com 57.974 vagas, e a Indústria, com 56.909. O setor da Construção também registrou saldo positivo, com 31.166 postos, enquanto a Agropecuária registrou criação de 9.474 postos.



No acumulado deste ano, entre janeiro e setembro, 2,14 milhões de vagas formais foram geradas no Brasil. No mesmo período do ano passado, foram 2,5 milhões de novas vagas.