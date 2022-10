FreePik Gasolina é vendida com defasagem há 6 semanas

A Petrobras vende gasolina nas refinarias com preço abaixo do Preço de Paridade de Importação (PPI) há seis semanas, de acordo com cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) divulgados nesta terça-feira (25). No caso do diesel, a defasagem já chega a quatro semenas.



O PPI é a política de preços da Petrobras, que reajusta os valores no mercado interno de acordo com os preços internacionais. Neste período eleitoral, porém, os aumentos estão sendo segurados pela estatal.

Segundo o levantamento do CBIE, a gasolina já está 12,27% mais barata no Brasil do que internacionalmente, o que significa que o reajuste poderia ser de R$ 0,46 por litro.

Já o diesel está com defasagem de 14,13%. Caso fosse aplicado um reajuste baseado no PPI, o aumento seria de R$ 0,80 por litro.