Reprodução/Twitter Caixa já emprestou dinheiro a quase 1,7 milhão de beneficiários do Auxílio Brasil

Em 11 dias, a Caixa Econômica Federal contemplou pedidos do crédito consignado do Auxílio Brasil a 1,681 milhão de beneficiários. No total, o banco emprestou R$ 4,291 bilhões.



As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, que teve acesso ao documento que a Caixa enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU). O Tribunal analisa a suspensão da modalidade de crédito por possível uso eleitoreiro.

No documento, a Caixa revela os números de empréstimos disponibilizados entre os dias 10 e 21 de outubro. Nele, o banco afirma que o valor médio do crédito foi de R$ 2.552.

Na resposta ao TCU, a Caixa alega que o crédito consignado do Auxílio Brasil está de acordo com o plano do banco de se tornar a maior instituição financeira de varejo do país, consolidando o atendimento ao público de baixa renda.

O objetivo da Caixa é emprestar R$ 100 bilhões em consignado, alcançando 24,2 milhões de clientes.

Caso no TCU



O envio da documentação pela Caixa foi resposta à decisão do ministro Aroldo Cedraz, do TCU. O Tribunal analisa possíveis infrações da modalidade de crédito pelo banco estatal.

A ação é resposta a uma representação do Ministério Público feita pelo subprocurador Lucas Furtado, que afirma que o consignado do Auxílio Brasil é usado "com finalidade meramente eleitoral e em detrimento das finalidades vinculadas do banco".