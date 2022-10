Redação 1Bilhão Educação Financeira INSS anuncia novo prazo para auxílio-doença

Foi prorrogado em 90 dias o prazo para a concessão do auxílio-doença sem a realização de perícia médica. A medida, administrada pelo Ministério de Trabalho e Previdência e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), permite que a solicitação do trabalhador pelo valor seja autorizada por documentos caso o prazo para a fila de espera para consultas seja superior a 30 dias.



Segundo documento publicado no Diário Oficial da União (DOU) o prazo para o saque seria agora em outubro, porém foi prorrogado em 3 meses. De acordo com a pasta, o atendimento dos pedidos para a retirada do auxílio aumentou durante o período eleitoral, caindo para 976 mil. Porém, a fila de espera ainda não tem previsão para ser zerada.

A portaria também confirmou que, caso os casos não sejam atendidos a tempo, há espaço para novas prorrogações de prazos na agenda. Segundo a nota divulgada, novas datas seriam anunciadas caso haja "estrita necessidade de interesse público".

O processo de simplificação da retirada do Auxílio-Doença começou durante a pandemia da covid-19 para evitar aglomerações e exames mais "pontuais", e vem sendo utilizada pelo governo federal desde então. As novas regras foram firmadas em agosto deste ano, quando a solicitação do valor passou para o aplicativo Meu INSS .

Desde o resultado do primeiro turno das eleições de 2022, o governo federal tem lançado uma série de medidas econômicas mirando a reeleição do presidente Jair Bolsonado (PL), como crédito a micro e pequenas empresas e o crédito consignado do Auxílio Brasil.

