Agência Brasil Fila do INSS é reduzida

Às vésperas das eleições, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vem acelerando a análise de pedidos de benefícios e, no mês de outubro, atingiu a menor fila do governo de Jair Bolsonaro (PL).



De acordo com o INSS, o estoque de processos de Reconhecimento Inicial de Direitos de Benefícios Previdenciários e Assistenciais é de 976 mil pedidos. É a primeira vez no atual governo que o número é menor que 1 milhão.

O INSS afirma que, atualmente, conclui cerca de 630 mil processos mensalmente. Essa taxa representa uma aceleração no ritmo que vinha sendo registrado nos meses anteriores.



No começo deste ano, mais de 1,7 milhão de pedidos aguardavam análise pelo INSS. Em junho, esse número caiu para pouco mais de 1,5 milhão, queda de 12,3%. Entre junho e outubro, o ritmo de redução da fila subiu para 36,9%.

Segundo o INSS, parte dessa aceleração se dá por conta da ampliação no número de servidores que atuam exclusivamente na concessão de benefício. "Esses servidores trabalham com meta mensal maior do que os demais e, portanto, entregam maior produtividade na análise de requerimentos. Somente no mês de agosto, mais de 1,1 milhão de processos foram despachados entre concessões e indeferimentos de benefícios", afirma a autarquia.



Atualmente, o INSS afirma receber cerca de 462 mil novos pedidos por mês, contra os 630 mil que são despachados mensalmente. Neste ritmo, o instituto conseguiria zerar a fila em cerca de seis meses.