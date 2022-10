Ivonete Dainese Investimento em franquia oferece menos risco do que em negócio próprio, diz especialista

O setor de franquias teve um faturamento 16,8% superior no segundo trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Franquias (ABF).

O levantamento também aponta que no primeiro semestre deste ano a alta foi de 12,9% em comparação ao ano passado, um salto de R$ 81,021 bilhões para R$ 91,432 bilhões.

De acordo com a ABF, existe a expectativa de superar R$ 201 bilhões em faturamento e mais de 182 mil novas unidades está cada vez maior.

Sócio-diretor da Home Angels, Artur Hipólito afirma que o modelo de franquias antecipa recursos para reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso.

Segundo o especialista, um dos desafios do empreendedor é ter o capital mínimo pelos seis primeiros meses ou até mesmo pelo primeiro ano antes do ponto de equilíbrio, que é quando o valor investido na operação retorna.

Hipólito destaca ser importante saber escolher um negócio adequado com o perfil pessoal, profissional e de habilidades do empreendedor, já que no mercado, existem micro e grandes franquias de diversos segmentos.

“As microfranquias são ideais para pessoas que estão trocando o emprego formal pelo empreendedorismo. Já as grandes, com valores de investimentos altos, acima de R$ 500 mil, são opções para investidores que estão decidindo se vão aplicar capital na bolsa de valores, em dólares ou colocá-lo numa atividade geradora de renda para, aí sim, comparar a rentabilidade”, diz.

Ele destaca que os riscos em investimentos em franchising são menores do que em um negócio próprio.

"80% dos pequenos negócios fecham antes do primeiro ano de operação e, mais, 15% fecham até o terceiro ano. A mortalidade das operações de franchising são muitas vezes menores do que o negócio próprio, porque o franchising oferece uma série de ferramentas e conceitos que vão permitir ganhar velocidade, mitigar riscos e ter uma condição melhor de se ter sucesso”, explica.





Outro ponto levantado é o local da loja. Hipólito aponta ser muito importante "saber a localização onde será implementado e verificar se naquele ponto ou região existem outros concorrentes que vão te prejudicar".

Primeiros passos



De acordo com o CEO da franquia de lavanderias Lavô, Angelo Max Donaton, o primeiro passo para quem deseja entrar no mercado de franchising é entender que ele é regido por uma lei específica e que segue normas e procedimentos padrão do negócio.

Ele aponta que é preciso ser maior de 21 anos ou emancipado, estar em dia com as obrigações financeiras e não ter nenhum impedimento legal para tal.

Donaton explica que existem inúmeros canais para se achar uma franquia, como o site oficial da ABF , e reforça a importância da pesquisa na hora da escolha.

"O fato da marca estar presente em muitos locais é um indício que ela está levando a sério. Mas nada como também consultar outros órgãos e ouvir depoimento de outro franquiado da rede", aponta.

Conheça algumas opções de franquias lucrativas de diferentes áreas para empreendedores iniciantes e experientes:

Microfranquias até R$ 50 mil

Mr. Fit: rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil

Valor do Investimento: a partir de R$ 6 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 2 mil até R$ 20 mil

Retorno do investimento: 4 a 12 meses

Franquias CotaFácil: maior rede de franquias de consórcio e seguros do Brasil

Valor do investimento: A partir de R$ 13.997,00

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 200 mil

Retorno do investimento: a partir de 6 a 12 meses.

DinDinCred: franquia de soluções financeiras

Valor do investimento: A partir de R$ 14.997

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Retorno do investimento: a partir de 3 meses.

Franquia Sollar Energy: atua no segmento de soluções em energia fotovoltaica

Valor do investimento: A partir de R$ 23.997

Faturamento médio mensal: entre R$ 100 mil e R$ 300 mil

Retorno do investimento: a partir de 4 meses.

CredFácil: atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados

Valor do investimento: A partir de R$ 29 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Retorno do investimento: a partir de 6 meses.

CleanNew: uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil

Valor do investimento: A partir de R$ 34.610,00

Faturamento médio mensal: a partir de R$14.500

Retorno do investimento: 18 meses

Minha Quitandinha: rede de minimercados autônomos

Valor do investimento: A partir de R$ 42 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Retorno do investimento: 10 a 18 meses

Home Angels: maior rede de cuidadores de pessoas supervisionadas da América Latina

Valor do investimento: A partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Retorno do investimento: a partir de 12 meses.



Prospecta Analytica: solução de Big Data para empresas, profissionais e lojistas nas áreas da saúde, agronegócio, construção civil e business no Brasil

Valor do investimento: A partir de R$ 50 mil, já com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: entre R$ 35 mil e R$ 42 mil

Retorno do Investimento: até 6 meses



Franquias até R$ 200 mil

Casa de Bolos: franquia pioneira no segmento de bolos caseiros no país

Valor do investimento: a partir de R$ 96 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Retorno de investimento: 24 meses

Park Education: rede especializada em educação bilíngue, criatividade, tecnologia, empreendedorismo e soft skills

Valor do investimento: R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: R$ 34 mil

Retorno do investimento: 24 meses

OdontoCompany: maior rede de clínicas odontológicas do mundo

Valor do investimento: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Retorno de investimento: 16 a 20 meses

Lavô: maior franquia de lavanderias self-service do Brasil

Valor do investimento: A partir de R$ 149 mil

Faturamento médio mensal: de R$20 a R$30 mil

Retorno do investimento: 18 meses

Mais1 Café: maior rede de cafés especiais do Brasil

Valor do investimento: R$150 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Retorno do investimento: 18 a 24 meses

Franquias para grandes investidores

Pizza Prime: rede de pizzarias com mais de 70 unidades em todo o Brasil

Valor do investimento: a partir de R$ 269 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 170 mil

Retorno do investimento: 18 a 36 meses

Açougue Vegano: maior franquia de restaurantes veganos do país

Valor do Investimento: a partir de R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 80 mil

Retorno do investimento: 18 a 36 meses

Pello Menos: pioneira nos serviços de depilação à cera indolor e sem hora marcada

Valor do investimento: a partir de R$ 320 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Retorno do investimento: de 24 a 36 meses

Anjos Colchões & Sofás: especializadas em colchões e estofados

Valor do investimento: a partir de R$ 400 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Retorno do investimento: de 8 a 18 meses

Zero Açucar: rede de moda fitness

Valor do investimento: a partir de R$ 280 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Retorno do investimento: 22 meses

Sestini: referência no segmento de malas, bolsas, mochilas e acessórios

Valor do investimento: a partir de R$ 400 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Retorno do investimento: de 24 a 36 meses

C4 Gym: rede de academias

Valor do investimento: R$ 1.050.000

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Retorno do investimento: de 20 a 24 meses

Luminova: rede de escolas de ensino básico do grupo SEB -Sistema Educacional Brasileiro

Valor do investimento: R$ 4,7 milhões (inclui capital de giro, retrofit do imóvel e mobiliário)

Faturamento médio mensal: R$ 800 mil

Retorno do investimento: 55 meses

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG