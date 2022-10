iStock Serasa muda cálculos do Score

O Serasa lançou uma versão atualizada do Score, referência bastante usada para avaliação de crédito. Agora, 44% dos brasileiros tiveram sua pontuação aumentada, já que foram feitos ajustes nos pesos das informações utilizadas no cálculo.



A principal mudança, porém, diz respeito à experiência dos clientes. Agora, é possível que os usuários vejam os motivos de mudanças na pontuação, que vai de 0 a 1.000. "A principal mudança na versão 2.0 do Serasa Score é que o consumidor entenderá de maneira muito mais clara o que influencia na sua pontuação", afirma Amanda Castro, gerente executivo do Serasa Score.

Dessa forma, explica Amanda, os consumidores podem compreender quais atitudes mais impactam em suas vidas financeiras e, portanto, influenciam na sua pontuação e na possibilidade de terem crédito aprovado.

"O Serasa Score afeta a vida de milhões de brasileiros que buscam crédito. Trabalhamos constantemente para que ele se mantenha fiel à realidade financeira dos consumidores", ressalta Amanda.

O Serasa Score indica para o mercado qual a probabilidade de um consumidor pagar suas contas em dia ou atrasar. A pontuação de cada pessoa se baseia em critérios práticos - dívidas atrasadas, por exemplo, reduzem a pontuação, enquanto um bom histórico de pagamentos aumenta. Os pesos aplicados a cada critério foram atualizados para deixar o índice mais preciso.

De acordo com o Serasa, a atualização fez com que 44% dos brasileiros cadastrados tivessem sua pontuação aumentada. 23% devem ter redução de pontuação, enquanto 33% devem permanecer sem alteração.



A mudança do Score está sendo implementada de forma gradativa. Até o início desta semana, três milhões de pessoas tiveram acesso à atualização, segundo o Serasa. Até o final do ano, a novidade estará disponível para todos os cidadãos.