MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Auxílio pago a caminhoneiros chegará uma semana antes em novembro e dezembro

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira (19) a antecipação das próximas parcelas do auxílio pago a caminhoneiros e taxistas.



Por definição do Ministério do Trabalho e Previdência, as parcelas de novembro e dezembro foram adiantadas em uma semana. Confira o novo calendário:

5ª parcela - 19/11 (a data anterior era 26/11)

6ª parcela - 10/12 (a data anterior era 17/12)

Neste mês, os pagamentos foram liberados nesta terça-feira (18). Ambos os benefícios têm previsão de duração apenas até o final deste ano, após serem instituídos em julho através de Emenda Constitucional.

Ao todo, caminhoneiros e taxistas recebem seis parcelas, cada uma no valor de R$ 1.000. O Benefício Caminhoneiro é destinado aos profissionais cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022 ou que fizeram a autodeclaração do Termo de Registro, enquanto o Benefício Taxista é pago a motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital.



Mais de 670 mil profissionais são beneficiados pelo programa, que atende 377 mil caminhoneiros e 295 mil taxistas, de acordo com informações da Caixa.